Політика

13:40 02.07.2024

Орбан: Ми хочемо укласти глобальну двосторонню угоду про співпрацю з Україною

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Орбан: Ми хочемо укласти глобальну двосторонню угоду про співпрацю з Україною
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor EN:

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час офіційного візиту до Києва у вівторок заявив про намір укласти з Україною двосторонню угоду про співпрацю між державами, повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо налагодити відносини між нашими країнами. Ми хочемо укласти глобальну угоду про співпрацю з Україною, схожу до тих угод, які діють у нас з іншими нашими країнами-сусідами", - заявив Орбан на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Він також зазначив, що "ми намагаємося закрити всі попередні суперечки (між нашими країнами - ІФ-У) і сконцентрувати увагу на майбутньому".

"Є багато питань між нашими країнами, які потрібно врегулювати, про які ми вели переговори в попередні роки. Я прибув сюди з метою просунутися вперед у вирішенні цих двосторонніх питань. Ця зустріч уже назріла", - сказав угорський прем'єр, додавши, що про таку зустріч він домовився із Зеленським під час саміту Європейської ради в Брюсселі минулого тижня.

Орбан також заявив, що Угорщина братиме участь у модернізації української економіки відповідно до наявних можливостей.

Теги: #угорщина #угода #орбан

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