Політика

12:49 02.07.2024

Кишинів наразі не може повним обсягом приєднатися до санкцій ЄС проти РФ - глава МЗС Молдови

2 хв читати
Кишинів наразі не може повним обсягом приєднатися до санкцій ЄС проти РФ - глава МЗС Молдови

Кишинів має зобов'язання щодо підвищення рівня синхронізації законодавства та інших дій із політикою ЄС, але республіка не може приєднатися, наприклад, до санкцій проти РФ, які можуть завдати шкоди економіці країни, повідомив глава МЗС Молдови Міхай Попшой.

"Наші зобов'язання передбачають, що політика санкцій з ЄС у Республіки Молдова буде на рівні 100%. Але це розраховано на перспективу. У нас наразі цей показник становить приблизно 80%. Тому ми не можемо на цьому етапі говорити про повну синхронізацію санкцій", - сказав Попшой в інтерв'ю телеканалу TV8.

За його словами, там, де санкції проти РФ торкаються молдовського експорту та імпорту, що пов'язано, зокрема, зі спільним радянським минулим (ідеться про запасні частини, техніку й устаткування, що виробляли в СРСР), Молдова не приєднується до санкцій.

Міністр нагадав, що основний пакет санкцій ЄС проти РФ було ухвалено 2014 року і тоді Молдова до нього не приєдналася, оскільки був великий ризик для шкоди.

"Євросоюз із розумінням ставиться до нашої позиції. У різних країн різна ситуація. Не всі країни - члени ЄС застосовують санкції однаково, кожна враховує свої інтереси", - сказав Попшой.

Водночас міністр, відповідаючи на запитання щодо розвитку відносин Молдови з Білоруссю, визнав, що в республіки "є солідні товарні позиції, особливо в сільському господарстві, які Молдова експортує на білоруський ринок".

"Ми не прагнемо нашкодити нашим відносинам із Білоруссю", - додав міністр.

При цьому він знову визнав, що "відносини Молдови з Росією перебувають на найнижчому рівні з моменту проголошення незалежності".

Теги: #кишинів #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 27.06.2024
Зеленський у Брюсселі заявив, що санкції стосовно російських олігархів потрібно посилювати, а не знімати

Зеленський у Брюсселі заявив, що санкції стосовно російських олігархів потрібно посилювати, а не знімати

21:11 26.06.2024
Латвія оскаржила рішення суду ЄС зняти санкції з Фрідмана та Авена

Латвія оскаржила рішення суду ЄС зняти санкції з Фрідмана та Авена

14:49 26.06.2024
Постпреди ЄС погодили санкції щодо Білорусі

Постпреди ЄС погодили санкції щодо Білорусі

19:59 25.06.2024
СЕО титанової "Велти" Бродський зацікавився подробицями санкцій на активи Фірташа в частині Мотронівського ГЗК

СЕО титанової "Велти" Бродський зацікавився подробицями санкцій на активи Фірташа в частині Мотронівського ГЗК

22:07 24.06.2024
Зеленський продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса, очільників "Газпрому", ВТБ та інших бізнесменів із РФ ще на 10 років

Зеленський продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса, очільників "Газпрому", ВТБ та інших бізнесменів із РФ ще на 10 років

15:11 24.06.2024
ЄС запровадив санкції щодо білоруського холдингу "БілОМО" в рамках 14-го антиросійського пакету

ЄС запровадив санкції щодо білоруського холдингу "БілОМО" в рамках 14-го антиросійського пакету

10:26 24.06.2024
Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій стосовно РФ

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій стосовно РФ

12:43 20.06.2024
14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС

14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС

11:35 20.06.2024
ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

13:15 18.06.2024
ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Орбан: Ми хочемо укласти глобальну двосторонню угоду про співпрацю з Україною

Безугла звертається до ДБР через перешкоджання її депутатській діяльності та зрив низки військових операцій керівництвом ЗСУ

Зеленський провів розмову з лідером Гамбії - першу за 20 років дипломатичної паузи між країнами

НАЗК припиняє фінансування партії "Голос" через недостовірні дані у звітах на майже 5 млн грн

ЄСПЛ одноголосно визнав застосування законодавства РФ в окупованому Криму незаконним - рішення

ОСТАННЄ

Молдова не має наміру скасовувати безвізовий режим із РФ і країнами СНД - глава МЗС республіки

Орбан: Ми хочемо укласти глобальну двосторонню угоду про співпрацю з Україною

Під час візиту Орбана до Києва обговорюватимуть теми майбутнього Європи, безпеки, права та Формули миру - Єрмак

Обран підтвердив своє прибуття до Києва: Метою головування Угорщини є сприяння вирішенню проблем, що стоять перед ЄС

Новий уряд Нідерландів склав присягу

Демпартія США має намір висунути Байдена в президенти вже в липні для припинення дискусій про альтернативного кандидата - ЗМІ

Безугла звертається до ДБР через перешкоджання її депутатській діяльності та зрив низки військових операцій керівництвом ЗСУ

Байден засудив рішення Верховного суду США щодо імунітету експрезидента Трампа

Зеленський провів розмову з лідером Гамбії - першу за 20 років дипломатичної паузи між країнами

YES після старту переговорів про вступ України в ЄС продовжить підтримку Києва в євроінтеграції, відновленні та гарантіях безпеки - заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА