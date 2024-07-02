Кишинів наразі не може повним обсягом приєднатися до санкцій ЄС проти РФ - глава МЗС Молдови

Кишинів має зобов'язання щодо підвищення рівня синхронізації законодавства та інших дій із політикою ЄС, але республіка не може приєднатися, наприклад, до санкцій проти РФ, які можуть завдати шкоди економіці країни, повідомив глава МЗС Молдови Міхай Попшой.

"Наші зобов'язання передбачають, що політика санкцій з ЄС у Республіки Молдова буде на рівні 100%. Але це розраховано на перспективу. У нас наразі цей показник становить приблизно 80%. Тому ми не можемо на цьому етапі говорити про повну синхронізацію санкцій", - сказав Попшой в інтерв'ю телеканалу TV8.

За його словами, там, де санкції проти РФ торкаються молдовського експорту та імпорту, що пов'язано, зокрема, зі спільним радянським минулим (ідеться про запасні частини, техніку й устаткування, що виробляли в СРСР), Молдова не приєднується до санкцій.

Міністр нагадав, що основний пакет санкцій ЄС проти РФ було ухвалено 2014 року і тоді Молдова до нього не приєдналася, оскільки був великий ризик для шкоди.

"Євросоюз із розумінням ставиться до нашої позиції. У різних країн різна ситуація. Не всі країни - члени ЄС застосовують санкції однаково, кожна враховує свої інтереси", - сказав Попшой.

Водночас міністр, відповідаючи на запитання щодо розвитку відносин Молдови з Білоруссю, визнав, що в республіки "є солідні товарні позиції, особливо в сільському господарстві, які Молдова експортує на білоруський ринок".

"Ми не прагнемо нашкодити нашим відносинам із Білоруссю", - додав міністр.

При цьому він знову визнав, що "відносини Молдови з Росією перебувають на найнижчому рівні з моменту проголошення незалежності".