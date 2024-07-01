Зеленський провів розмову з лідером Гамбії - першу за 20 років дипломатичної паузи між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів першу після більш ніж 20-річної паузи в дипломатичних відносинах із Гамбією розмову з лідером цієї держави Адамою Берроу.

"Щойно говорив з президентом Гамбії. Подякував за участь представника цієї країни в Саміті миру та за підтримку комюніке саміту. Ми вважаємо, що Формула миру є надійною основою для того, щоб не лише Україна, а й кожна нація світу могла зміцнити свою безпеку - продовольчу, енергетичну - всі форми безпеки", - заявив президент у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, він обговорив з колегою можливі формати взаємодії між Україною та Африкою щодо відновлення миру та забезпечення продовольчої стабільності.

"Для нас важливо залишатися одним з ключових гарантів продовольчої безпеки для Африки та світу", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що до повномасштабного російського вторгнення в Україні навчалися гамбійські студенти. "Ми готові вітати їх знову в безпечних регіонах і розширювати освітні програми", - заявив президент України.

Зеленський також наголосив, що радий відновити контакт на найвищому рівні між Україною та Гамбією.