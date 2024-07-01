Політика

19:32 01.07.2024

Кличко розповів про підготовку Києва до зими

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Кличко розповів про підготовку Києва до зими

Київ активно готується до опалювального сезону, який може бути складним, враховуючи масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Зокрема, місто компенсує ОСББ та ЖБК 75% вартості альтернативних джерел живлення та енергоефективного обладнання. Про це мер столиці Віталій Кличко розповів в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє сайт КМДА.

"Сьогодні в Києві діють програми для ОСББ та ЖБК, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання. При встановленні незалежних джерел енергії бюджет міста відшкодовує 75% вартості обладнання. Цей механізм працює від початку повномасштабного вторгнення. На цей час у столиці вже втілили понад 670 таких проєктів і продовжують їх впроваджувати", - йдеться у повідомленні з посиланням на Віталія Кличка.

За словами мера, із середини травня тривають гідравлічні випробування теплових мереж.

"Попри обмеженість фінансів, місто продовжує програму перекладки найбільш зношених ділянок тепломереж. Цього року замінять ще 55 км труб. Масштабну модернізацію мереж ми розпочали ще до повномасштабного вторгнення. На сьогодні вже оновили близько 400 км труб великого та середнього діаметру", – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва повідомив, що в планах столичної влади – відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів, а також насосне обладнання. Він підкреслив, що всі котельні міста, де це дозволяє потужність, уже оснащені генераторами для безперебійної роботи. Місто додатково матиме ще понад 50 пересувних мінікотелень, які будуть розташовані у столичних лікарнях, пологових будинках, на важливих соціальних об’єктах.

Сьогодні в столиці впроваджують Концепцію енергетичної стійкості столиці (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Вона передбачає більш широке використання альтернативних джерел палива. Зокрема, місто опрацьовує будівництво двох ТЕЦ на різних берегах столиці. Вони працюватимуть на комбінованому паливі і будуть використовувати висококалорійні фракції відходів. Це вирішує одразу дві проблеми – дефіцит енергії та проблему накопичення сміття.

Теги: #кмда #тец #кличко #підготовка #зима

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