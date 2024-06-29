Політика

19:49 29.06.2024

Кулеба і помічник держсекретаря США О'Браєн обговорили поставку додаткових систем Patriot Україні, скоординували подальші кроки в цьому напрямі

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Кулеба і помічник держсекретаря США О'Браєн обговорили поставку додаткових систем Patriot Україні, скоординували подальші кроки в цьому напрямі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном на полях Дубровницького форуму в Хорватії, подякував Сполученим Штатам за тверду підтримку України.

"Ми високо цінуємо останні важливі рішення США щодо підтримки українських ударів по військових об'єктах у Росії, пріоритетного постачання Україні боєприпасів для ППО, а також їхню роботу з третіми країнами зі зміцнення обороноздатності України. Постачання додаткових систем ППО Patriot в Україну було в центрі уваги нашої бесіди", - написав Кулеба в соцмережі Х.

За словами очільника МЗС, вони позитивно оцінили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки в цьому напрямі. Також Кулеба та О'Браєн обговорили спільні зусилля України та США щодо надання Україні додаткового озброєння та боєприпасів.

"На порядку денному також стояв майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та його очікувані результати", - додав міністр.

 

 

 

Теги: #ппо #сша #мзс

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