Політика

15:42 29.06.2024

Правляча партія Естонії висунула кандидата у прем'єри замість Каллас, яка стане главою європейської дипломатії

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Правління правлячої в Естонії Партії реформ у суботу назвало кандидата в прем'єр-міністри замість високого представника Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас (Kaja Kallas), яка йде на посаду.

"Правління Партії реформ одностайно ухвалило рішення висунути реформіста, міністра клімату Крістена Міхала (Kristen Michal) як кандидата на посаду нового прем'єр-міністра Естонії", - повідомила пресслужба партії.

Як заявив Міхал, "надійність державної оборони, посилення конкурентоспроможності економіки та подальше оздоровлення державних фінансів, безумовно, будуть важливими пріоритетами під час перегляду коаліційного договору".

Він очолить створену в суботу делегацію з ведення переговорів про новий коаліційний договір і склад майбутньої коаліції.

На засіданні правління партії в суботу було також вирішено, що нового голову Партії реформ буде обрано на з'їзді 8 вересня.

Каллас візьме участь як прем'єр-міністр на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Після цього вона подасть прохання про відставку і обійме посаду високого представника Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки.

Теги: #естонія #премєр #кандидат

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