Президент Євроради назвав історичним моментом початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

З огляду на початок переговорів про вступ України та Молдови президент Європейської ради Шарль Мішель виступив із заявою, в якій назвав цей день "історичним моментом".

Текст заяви поширено у вівторок у Брюсселі перед початком переговорів, старт яким буде дано в другій половині дня в Люксембурзі в межах міжурядових конференцій.

"Сьогодні ми є свідками історичного моменту. Після рішення Європейської ради від грудня 2023 року розпочати переговори щодо вступу України та Республіки Молдова до ЄС, обидві країни розпочинають справжню трансформацію до повноправного членства в ЄС - момент гордості для обох країн і стратегічний крок для ЄС", - заявив Мішель.

Президент Євроради констатував, що це - результат величезних зусиль України та Молдови з проведення реформ. "Коли виконується воля народу, коли далекоглядне керівництво дає результати і демократія реалізується на практиці, ми бачимо плоди реального прогресу. ЄС продовжує співпрацювати з Україною і Молдовою, ба більше, Україна захищається від незаконної агресивної війни Росії, а Молдова стикається з наслідками цієї війни", - констатував він.

Мішель наголосив, що початок переговорів про вступ за допомогою перших міжурядових конференцій є "ключовою віхою". "Це також є доказом величезного прогресу, досягнутого обома країнами на шляху до європейської інтеграції, попри величезні проблеми, з якими вони зіткнулися і продовжують стикатися", - переконаний президент Євроради.

При цьому він зазначив, що зусилля України викликають "іще більше захоплення, враховуючи, що агресивна війна Росії проти України принесла безпрецедентні труднощі та негаразди". "Народ України проявив надзвичайну мужність і солідарність, захищаючи свій суверенітет і своє європейське майбутнє", - зазначив Мішель.

Щодо Молдови президент Євроради зазначив, що і Кишинів "зіткнувся з серйозними проблемами, включно з економічним тиском і політичним залякуванням, але, як і раніше, твердо прагне до ще тісніших зв'язків з ЄС".

"Обидві країни продемонстрували вражаючу прихильність реформам і відповідності європейським цінностям. Перетворювальні кроки, зроблені в таких сферах, як верховенство права, управління та судова система, вселяють надію і ясно демонструють їх непохитне прагнення приєднатися до європейської сім'ї. Підтримка їхніх суспільств також мала вирішальне значення на цьому шляху", - деталізував він.

При цьому Мішель зазначив, що початок переговорів - це тільки початок довгого процесу. "Хоча сьогодні ми святкуємо значний крок уперед, ми також маємо визнати, що майбутній шлях потребуватиме постійних зусиль, самовідданості та подальших суттєвих реформ. Україні та Молдові необхідно буде продовжити роботу зі зміцнення інститутів, боротьби з корупцією та підвищення економічної стабільності, щоб відповідати суворим стандартам повноправного членства в ЄС. Європейський Союз через свої інститути і держави-члени готовий підтримати Україну і Молдову на кожному етапі цього шляху. Ми надамо необхідні ресурси, досвід і політичну підтримку. Разом ми можемо побудувати сильнішу і єдину Європу, де кожна нація має можливість процвітати в мирі та добробуті", - заявив Мішель.