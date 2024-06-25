Політика

12:41 25.06.2024

Країни Люблінського трикутника покладають на РФ відповідальність за економічну кризу на аграрних ринках

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Країни Люблінського трикутника покладають на РФ відповідальність за економічну кризу на аграрних ринках

Представники парламентських комітетів Польщі, Литви та України підписали спільну декларацію, в якій поклали на Російську Федерацію відповідальність за економічну кризу і ситуацію на сільськогосподарських ринках, вони зажадали від європейських інституцій введення обмежень на імпорт з Росії, повідомляє farmer.pl.

Згідно з повідомленням, декларацію було підписано в понеділок у Варшаві в рамках співпраці у форматі Люблінського трикутника. Це третя зустріч, пов'язана з роботою над декларацією - дві попередні відбулися у Вільнюсі та Києві.

Голова парламентського комітету із сільського господарства та розвитку села Сейму Польщі Мирослав Малішевський наголосив, що декларація стосується взаємовідносин у зв'язку з економічним становищем України, зокрема, в аграрному секторі.

"Основний предмет декларації - зазначення Російської Федерації як агресора, (...) що призвело до економічної кризи в Польщі та багатьох інших європейських країнах у попередні роки, спричинило порушення вільного ринку в торгівлі зерном та іншими продуктами, призвело, серед іншого, до того, що в Польщі відбулися масові протести", - пояснив він.

Малішевський звернув увагу, що ані Польща, ані Литва, ані Україна не є країнами, фермери та підприємства яких спричинили кризову ситуацію на багатьох аграрних ринках, а безпосереднім винуватцем є агресія Російської Федерації та війна, яку було розв'язано проти України.

Голова парламентського аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду написав у дописі на фейсбук-сторінці, що країни Люблінського трикутника закликають держави-члени ЄС заборонити ввезення сільгосппродукції російського та білоруського походження до ЄС, а також її транзит територією ЄС.

Також запропоновано обмежити доступ російських виробників до світових передових технологій і сільгосптехніки, впроваджувати за необхідності інтервенційні системи закупівлі надлишків зерна на ринку, обмежити недобросовісні торговельні практики в майбутній торгівлі між країнами, а також допомогти Україні відновити позиції на світовому ринку шляхом розблокування каналів збуту.

Країни Люблінського трикутника також наполягають на засудженні РФ за експорт незаконно привласненого зерна, виробленого в Україні.

Сторони домовилися, що голова Комітету з питань сільського господарства та розвитку села Сейму Республіки Польща розішле копію декларації інституціям ЄС для сприяння подальшому діалогу та реалізації зазначених положень.

Документ підписали голова парламентського комітету з питань сільського господарства та розвитку села Сейму Польщі Мирослав Малішевський, представник комітету у справах села парламенту Литви Вікторас Пранцкетіс, голова комітету з аграрної та земельної політики Верховної Ради України Олександр Гайду.

Люблінський трикутник - формат тристоронньої співпраці Польщі, Литви та України. Його було створено 2020 року і його метою є поглиблення політичного, економічного та соціального співробітництва цих країн і підтримка євроатлантичних прагнень України.

 

 

Теги: #декларація #люблінський_трикутник #економіка #криза

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