Політика

12:01 25.06.2024

Президентка Єврокомісії: Бажаю Україні та Молдові успішного початку переговорів про вступ

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Президентка Єврокомісії: Бажаю Україні та Молдові успішного початку переговорів про вступ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн бажає Україні та Молдові успішного початку переговорів про вступ двох кандидатів до Європейського Союзу.

Відповідний запис, який супроводжується відеозверненням, вона оприлюднила у вівторок на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже гарна новина для народів України, Молдови та всього Євросоюзу. Майбутній шлях буде важким, але сповненим можливостей. Бажаю Вам успішного початку переговорів!" - написала президентка Європейської комісії.

Як відомо, у вівторок у Люксембурзі в другій половині дня - для України о 15:30, для Молдови - о 18:00 - відбудуться перші міжурядові конференції, у межах яких буде дано старт переговорам про вступ до ЄС.

Теги: #україна #урсула_ляєн #єс #переговори

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