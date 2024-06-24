РФ намагається переформатувати свідомість молодого покоління в Криму - Чубаров

Зросійщення і знищення - ось, що зараз намагаються здійснити російські окупанти в Криму, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Якщо говорити дуже сконцентровано про те, що саме здійснюється російськими окупантами в Криму, я думаю, що це можна висловити двома словами - зросійщення і знищення. Зросійщення всієї життєдіяльності в Криму і знищення всього того, що цьому противиться. Насамперед, корінні народи. Це росіяни придумали не зараз. Вони просто хочуть завершити те, що здійснювалося стосовно кримськотатарського народу останні 240 років з часу першого захоплення Криму", - сказав він на Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи в понеділок.

Чубаров наголосив, що, в цьому сенсі в більшій небезпеці перебуває саме молоде покоління, зокрема, діти, яким окупанти старанно намагаються стерти їхню національну ідентичність.

"11 рік окупації не проходить без наслідків. Особливо, коли росіяни знають свою справу і хочуть переформатувати свідомість молодого покоління і, насамперед, школярів", - сказав він.

Чубаров наголосив на необхідності більшої презентації прав кримськотатарського народу в міжнародній політиці, як частини української суб'єктності.