Рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення в прагненні досягти миру в Україні - заступник голови місії посольства Франції

Рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення в прагненні досягти миру в Україні, вважає заступник голови місії посольства Франції в Україні Бенджамін Рьоріг під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він перерахував такі досягнення, як підписання безпекових угод, до яких приєдналося багато країн, зокрема Франція, а також те, що президент Макрон оголосив нові заходи з підготовки солдатів і готовність надати Україні винищувачі Mirage 2000.

Рьоріг також позитивно оцінив результати саміту миру в Швейцарії.

"Є колективне зобов'язання країн працювати над забезпеченням тривалого миру в Україні. Всього цього було нелегко досягти. Але країни, які зібралися у Швейцарії, демонструють, який це був успіх", - сказав дипломат.