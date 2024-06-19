Україна стане членом ЄС, але шлях буде непростим - представник Євросоюзу

Для набуття членства в Європейському Союзі Україна має пройти непростий шлях, але він завершиться успішно, таку думку висловив Тимчасово повірений у справах Європейського Союзу в Україні Ярослав Тимофеюк під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Тимофеюк позитивно оцінив початок Україною шляху щодо переговорів про членство в ЄС. "Загалом рішення про початок переговорів уже було ухвалено Європейською Радою, а решта - це технічні питання. Але дуже часто все впирається саме в технічні питання. І я радий, що ми обійшли ці перешкоди, і в Люксембурзі наступного тижня відбудеться відповідна зустріч. Це важливий крок, але це буде тільки початком довгого і складного процесу", - зазначив дипломат.

Він пояснив, що процес розширення спільноти перебуває в руках країн-членів ЄС, і "на кожному кроці будь-яке рішення потребує повного консенсусу".

"Розширення базується на конкретних результатах країни, яка планує приєднатися. Ми зі свого боку робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну", - додав Тимчасово повірений.

Крім того, Тимофеюк зазначив, що восени Єврокомісія опублікує черговий звіт щодо виконання Україною реформ, необхідних для набуття членства. Він також нагадав, що "свого часу Польща теж проходила складний шлях для приєднання до ЄС, але результат був успішним, незважаючи на низку скептичних прогнозів".

"Членство в ЄС чекає й на Україну, але процес буде нелегким", - резюмував він.