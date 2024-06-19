Радбез ООН обговорив перспективи досягнення миру в Україні

Рада безпеки ООН на засіданні у вівторок за підсумками Саміту миру, що відбувся 15-16 червня у Швейцарії, обговорила перспективи досягнення миру в Україні, повідомляє сайт організації.

Так, представниця Швейцарії вважає, що для побудови миру необхідний діалог, назвавши саміт 15-16 червня "чітким сигналом на користь справедливого і міцного миру в Україні" на основі міжнародного права. Вона зазначила, що "вперше обговорювали мир в Україні на найвищому рівні".

"Учасники виробили спільне бачення в кількох галузях, зокрема безпечне та надійне використання українських атомних електростанцій та об'єктів і неприпустимість будь-якої загрози або застосування ядерної зброї. Вільне, повне і безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях мають вирішальне значення; продовольча безпека, яка не має жодним чином використовуватися як зброя; і повний обмін військовополоненими", - сказала представниця Швейцарії.

Крім того, зазначає представниця Швейцарії, всі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також всі інші незаконно затримані українські громадяни мають бути повернуті в Україну. "Разом ми заклали важливу основу. Тепер нам потрібно забезпечити збереження цього імпульсу", - сказала вона, наголосивши, що "необхідні подальші зусилля для досягнення прогресу на шляху до справедливого і міцного миру".

Представниця Сполучених Штатів Лінда Томас-Грінфілд назвала "насмішкою над самим принципом" (Статуту ООН - ІФ-У) заяви Кремля про те, щоб Україна прийняла "мирний план" Володимира Путіна, оприлюднений лише за кілька днів до саміту. Вона висловила жаль із приводу того, що Китай оприлюднив мирний план, сформульований без участі України, і наголосила, що якщо Китай хоче миру, він має припинити підтримувати оборонно-промислову базу РФ.

"Міжнародне співтовариство має закликати Москву сісти за стіл переговорів, готовою до конструктивного, справедливого діалогу, однак суверенна Україна має бути на чолі цього столу, оскільки будь-яке обговорення врегулювання шляхом переговорів за своєю суттю стосується майбутнього України", - наголосила вона.

Натомість представник Китаю вважає, що необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав і приділяти першочергову увагу їхнім законним інтересам у сфері безпеки. Він закликає до збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Китай закликав США працювати над якнайшвидшим закінченням війни та відновленням миру.

Представник Сьєрра-Леоне (Африка), вважає, що "необхідно, щоб пряма взаємодія між обома сторонами відбулася якомога швидше". Він зазначив, що російсько-українська війна загострила світові політичні та економічні відносини й посилила геополітичну напруженість, що має "серйозні наслідки" для міжнародної співпраці з найважливіших соціально-економічних питань і питань розвитку. Крім того, підрив довіри і співпраці між країнами призвів до зриву переговорів із важливих глобальних питань, таких як контроль над озброєннями, нерозповсюдження ядерної зброї, кібербезпека і торгівля.

Представник Франції наголосив на тому, що доки країни зустрічалися у Швейцарії, "щоб знайти шлях до миру", РФ посилила свої удари по українській території. Крім того, за оцінкою Франції, Москва намагалася очорнити саміт, засуджуючи його передбачувану упередженість як спробу нав'язати ультиматум. Також він зазначив, що Москва перед самітом висунула умови для "чистої і простої капітуляції" України. Оскільки Росія продемонструвала, що не хоче вести переговори, то міжнародне співтовариство несе колективну відповідальність за те, щоб закликати Москву припинити агресію, повернутися до поваги до міжнародного права та долучитися до переговорів, розпочатих у Швейцарії. "Заклики до миру можна адресувати тільки Російській Федерації, оскільки тільки ця країна підриває міжнародний мир і безпеку, вирішуючи щодня продовжувати свою війну", - зазначив представник Франції.

Представник Еквадору, зі свого боку, висловив жаль, що через два роки після початку вторгнення РФ в Україну ознак припинення конфлікту, як і раніше, немає. Навпаки, посилюються ворожість і ризик ескалації, що посилює напружену геополітичну ситуацію і підвищує ризик більш широкої конфронтації. "Збройні конфлікти також мають тенденцію відволікати увагу і кошти, необхідні для вирішення нагальних глобальних проблем, що негативно позначається на країнах, що розвиваються", зазначив він. Він закликав Москву виконати постанову Міжнародного суду від березня 2022 року і призупинити військові операції в Україні, а також розпочати діалог і дипломатію як законний і ефективний шлях до досягнення миру.

У свою чергу представник України в ООН Сергій Кислиця навів як приклад Мюнхенську угоду 1938 року, коли світові лідери того часу намагалися "умиротворити Адольфа Гітлера, дозволивши йому анексувати Судетську область у Чехословаччині "в обмін на обіцянку, що це буде його останньою територіальною вимогою". Цю аналогію можна порівняти з анексією Росією Криму з Донецькою та Луганською областю у 2014 році, коли Україну також переконали, що тимчасова окупація була "останнім територіальним захопленням, яке було потрібне Москві".

"Через шість місяців після Мюнхенської угоди вся Чехословаччина була окупована, а менше ніж за рік розпочалася Друга світова війна", - наголосив він.

Кислиця також зазначив, що пропозиції, розроблені іншими країнами, мають бути частиною діалогу з Україною.

Представник Німеччини закликає зайнятися питанням післявоєнної відбудови "на ранньому етапі, доки війна триває". А представник Польщі заявив, що мирний саміт у Швейцарії продемонстрував загальну підтримку припинення воєнних дій в Україні. "Вкотре міжнародне співтовариство заявило, що, як і раніше, прихильне до припинення конфлікту у такий спосіб, щоб гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав він.

Представник РФ, водночас, відкинув заклики до миру на справедливих умовах Статуту ООН, повторивши нещодавно озвучені Путіним тези.

Як повідомлялося, у Саміті миру, який відбувся 15-16 у Бюргенштоку (Швейцарія), взяли участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу і 8 - міжнародні організації, повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.