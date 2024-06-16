Політика

07:17 16.06.2024

Експрезидент Франції Олланд іде на позачергові парламентські вибори

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Експрезидент Франції Олланд іде на позачергові парламентські вибори

Колишній президент Франції, соціаліст Франсуа Олланд заявив про свою участь у позачергових парламентських виборах у країні, перший тур яких має відбутися 30 червня.

"Ультраправі ще ніколи не були так близькі до влади. У нашій країні панує політична плутанина. Зіткнувшись із такою серйозною ситуацією, я вирішив балотуватися в першому виборчому окрузі Коррез", - заявив колишній очільник Франції в соцмережі Х, повідомивши, що буде балотуватися від "Нового народного фронту", в який об'єдналися ліві політичні сили.

За словами Олланда, на таке рішення він наважився заради інтересів країни.

"Необхідно було об'єднати лівих, але дуже важливо об'єднати всіх французів", - сказав Олланд.

 

 

 

Теги: #вибори #франція #експрезидент

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