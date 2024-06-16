Політика

07:14 16.06.2024

"Мирні пропозиції" Путіна більше схожі на пропаганду, ніж на реальні кроки, вважає прем'єрка Італії

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"Мирні пропозиції" Путіна більше схожі на пропаганду, ніж на реальні кроки, вважає прем'єрка Італії

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у своєму виступі на саміті G7 відкинула пропозицію Володимира Путіна про припинення вогню проти України як "пропагандистський хід", передає AP.

"Мені це більше нагадує пропагандистський хід, ніж справжній. Якщо пропозиція Путіна в стилі "ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення і здасть свої окуповані території", то це не виглядає особливо ефективною пропозицією", - сказала вона.

За словами Мелоні, це звучить більше як наратив, який хоче створити контрінформацію щодо того, на кому насправді лежить відповідальність за цей конфлікт.

 

 

 

Теги: #путін #мелоні #мирні_пропозиції

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