Прем'єр Великої Британії Сунак: Путін не зацікавлений у справедливому мирі

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі.

"Не може бути виправдань ескалації ядерної риторики, не може бути виправдань порушення ланцюжків продовольчої безпеки. Звичайно, буде різноманітність поглядів серед нас, але я хочу подякувати всім за участь сьогодні, яка показує, що ви всі шукаєте справжнього миру в цьому конфлікті. Бо Путін не має зацікавленості у справедливому мирі", - сказав він на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру.

За його словами, Путін запустив скоординовану дипломатичну атаку проти цього саміту і закликав держави утримуватися від участі.

"Російський представник при ООН нещодавно сказав, що єдина тема зустрічі щодо України має бути капітуляція режиму в Києві. Цього ніколи не станеться, тому що агресія не може і не переможе", - зазначив Сунак.

Він наголосив на необхідності встановлення принципів відновлення справедливого миру, які спиратимуться на міжнародне право і статут ООН.