Політика

19:47 15.06.2024

Кулеба і Боррель обговорили прогрес України на шляху в ЄС і постачання зброї

1 хв читати
Кулеба і Боррель обговорили прогрес України на шляху в ЄС і постачання зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з Високим представником ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем на полях Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Ми обидва привітали ухвалення Рамкової програми переговорів, яка відкрила шлях до практичного початку переговорів щодо вступу України в ЄС", - написав Кулеба в соцмережі Х у суботу.

За словами Кулеби, сторони скоординували зусилля зі збільшення та прискорення поставок озброєнь до України з акцентом на системи ППО та боєприпаси.

Також Кулеба подякував Боррелю за всі його успішні зусилля та ЄС із залучення країн з усього світу до участі в Саміті.

 

 

 

Теги: #боррель #зустріч #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 15.06.2024
Боррель про звернення Путіна: Агресія РФ не демонструє реального інтересу до миру

Боррель про звернення Путіна: Агресія РФ не демонструє реального інтересу до миру

18:24 15.06.2024
Віцепрезидентка США: Підтримка України - наш стратегічний інтерес, а не благодійність

Віцепрезидентка США: Підтримка України - наш стратегічний інтерес, а не благодійність

17:36 15.06.2024
Зеленський обговорив реалізацію Формули миру з президентом Чилі

Зеленський обговорив реалізацію Формули миру з президентом Чилі

16:57 15.06.2024
Кулеба у Швейцарії зустрівся з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку

Кулеба у Швейцарії зустрівся з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку

15:45 14.06.2024
Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

15:14 14.06.2024
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

20:23 13.06.2024
Зеленський обговорив із Кісідою посилення санкційного тиску на РФ і використання японських технологій для відновлення України

Зеленський обговорив із Кісідою посилення санкційного тиску на РФ і використання японських технологій для відновлення України

13:33 12.06.2024
Кулеба обговорив із віцеканцлером Німеччини подальші кроки щодо допомоги Україні у відновленні пошкодженої енергетичної системи

Кулеба обговорив із віцеканцлером Німеччини подальші кроки щодо допомоги Україні у відновленні пошкодженої енергетичної системи

13:27 12.06.2024
Глави МЗС України та Азербайджану обговорили подальше двостороннє співробітництво між країнами

Глави МЗС України та Азербайджану обговорили подальше двостороннє співробітництво між країнами

12:43 12.06.2024
Посли G7 зустрілися зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій

Посли G7 зустрілися зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні: Це буде виконанням обіцянок, які дала нам Європа

ОСТАННЄ

Прем'єр Великої Британії Сунак: Путін не зацікавлений у справедливому мирі

Гарріс Зеленському: Сполучені Штати поділяють ваше бачення закінчення цієї війни та припинення страждань українського народу

Президент Єврокомісії: Заморожування конфлікту сьогодні, в той час як війська РФ окупують територію України, не є відповіддю

Шольц: Припинення вогню без переговорів і дорожньої карти до справедливого миру легітимізує захоплення РФ української землі

У G7 закликали КНР чинити тиск на РФ, щоб та припинила агресію проти України - комюніке

РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

Київрада встановила прозорі правила в роботі МАФів

Порошенко пропонує план термінових заходів для захисту від енергетичного колапсу

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА