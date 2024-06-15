Кулеба і Боррель обговорили прогрес України на шляху в ЄС і постачання зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з Високим представником ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем на полях Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Ми обидва привітали ухвалення Рамкової програми переговорів, яка відкрила шлях до практичного початку переговорів щодо вступу України в ЄС", - написав Кулеба в соцмережі Х у суботу.

За словами Кулеби, сторони скоординували зусилля зі збільшення та прискорення поставок озброєнь до України з акцентом на системи ППО та боєприпаси.

Також Кулеба подякував Боррелю за всі його успішні зусилля та ЄС із залучення країн з усього світу до участі в Саміті.