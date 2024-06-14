РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

РФ має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні незаконною агресивною війною, розмір якої, за даними Світового банку, перевищує $486 млрд, ідеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн "Великої сімки" (G7) за підсумками саміту. Витяги з тексту декларації наводить італійське агентство ANSA.

"Росія має припинити незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, цей збиток наразі перевищує 486 мільярдів доларів. Росія не має права вирішувати, чи платитиме вона за війну і коли це станеться. Зобов'язання Росії за міжнародним правом відшкодувати збитки, заподіяні Україні, зрозумілі, й тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія буде змушена дотримуватися цих зобов'язань", - ідеться в документі.

Лідери G7 схвалюють український Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії 15 і 16 червня, і мають намір продовжити працювати над тим, щоб отримати максимально широку міжнародну підтримку ключових принципів і цілей Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Нашою кінцевою метою залишається справедливий, міцний і всеосяжний мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН та його принципів, а також повага до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це необхідно", - наголошується в підсумковій декларації.