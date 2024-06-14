Політика

19:14 14.06.2024

РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

1 хв читати
РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

РФ має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні незаконною агресивною війною, розмір якої, за даними Світового банку, перевищує $486 млрд, ідеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн "Великої сімки" (G7) за підсумками саміту. Витяги з тексту декларації наводить італійське агентство ANSA.

"Росія має припинити незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, цей збиток наразі перевищує 486 мільярдів доларів. Росія не має права вирішувати, чи платитиме вона за війну і коли це станеться. Зобов'язання Росії за міжнародним правом відшкодувати збитки, заподіяні Україні, зрозумілі, й тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія буде змушена дотримуватися цих зобов'язань", - ідеться в документі.

Лідери G7 схвалюють український Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії 15 і 16 червня, і мають намір продовжити працювати над тим, щоб отримати максимально широку міжнародну підтримку ключових принципів і цілей Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Нашою кінцевою метою залишається справедливий, міцний і всеосяжний мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН та його принципів, а також повага до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це необхідно", - наголошується в підсумковій декларації.

 

Теги: #збитки #компенсація #рф #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 14.06.2024
Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

07:03 14.06.2024
Польща знову піднімала авіацію через ракетну атаку РФ в Україні

Польща знову піднімала авіацію через ракетну атаку РФ в Україні

03:27 14.06.2024
РФ атакує кількома групами ракет, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

РФ атакує кількома групами ракет, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

23:19 13.06.2024
Байден: "Велика сімка" домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

Байден: "Велика сімка" домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

23:01 13.06.2024
Президент США: Путін розраховує на доходи від проектів у сфері нафти і газу, наші санкції руйнують його плани

Президент США: Путін розраховує на доходи від проектів у сфері нафти і газу, наші санкції руйнують його плани

22:57 13.06.2024
Зеленський: лідер Китаю пообіцяв мені, що не буде продавати зброю Росії

Зеленський: лідер Китаю пообіцяв мені, що не буде продавати зброю Росії

21:42 13.06.2024
Зеленський зустрівся із Сунаком: Україна вітає зобов'язання Великої Британії продовжувати підтримувати українську армію

Зеленський зустрівся із Сунаком: Україна вітає зобов'язання Великої Британії продовжувати підтримувати українську армію

21:26 13.06.2024
Шольц назвав "історичним кроком" угоду щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Шольц назвав "історичним кроком" угоду щодо використання доходів від заморожених активів РФ

21:11 13.06.2024
Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

19:18 13.06.2024
НАБУ направило до суду справу про завдання збитків ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

НАБУ направило до суду справу про завдання збитків ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні: Це буде виконанням обіцянок, які дала нам Європа

ОСТАННЄ

Київрада встановила прозорі правила в роботі МАФів

Порошенко пропонує план термінових заходів для захисту від енергетичного колапсу

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Італія висловила готовність в організації саміту щодо відновлення України у 2025 році

Солідарність Німеччини з Україною все ще сильна - міністерка розвитку про демарш AfD і BSW у бундестазі

Кличко обговорив питання децентралізації на Міжнародній конференції з відновлення України

Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

Єрмак у Берліні обговорив з ексдержсекретарем США перспективи для інновацій та інвестицій в Україні

Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні: Це буде виконанням обіцянок, які дала нам Європа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА