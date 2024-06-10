Уряд Латвії погодив кандидатуру Домбровскіса на посаду єврокомісара
Уряд Латвії вже завтра, 11 червня, може ухвалити рішення щодо висунення на посаду єврокомісара від країни Валдіса Домбровскіса, повідомила після засідання коаліції прем'єр-міністерка Евіка Сіліня.
"Валдіс Домбровскіс отримав переважну підтримку більшості виборців. Його досвід і знання також цінуються в інституціях ЄС. В інтересах Латвії посилити свій вплив у Європі. Тому я запропоную Домбровскіса на посаду єврокомісара, щоб кандидатура могла бути схвалена й урядом", - написала вона в соцмережі X.
Домбровскіс на цих виборах до Європарламенту стартував під першим номером у списку "Нової Єдності", яка перемогла в Латвії, і заручився найбільшою підтримкою виборців, про що свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії.
Після обрання Домбровскіс заявив, що результати виборів до Європарламенту в Латвії надають політичної та демократичної легітимності його повторному висуненню до Європейської комісії, однак рішення ухвалить член його партії, прем'єр-міністр Евіка Сіліня, пише BB.LV.
Як ідеться в повідомленні, у правлінні "Нової Єдності" підтвердили, що політсила підтримує висунення Домбровскіса на посаду комісара.
"Результати виборів доводять, що латвійське суспільство цінує колишній досвід Домбровскіса і виконану ним роботу, його компетентність у питаннях європейського рівня, а також вплив", - додали в партії.
Валдіс Домбровскіс наразі обіймає посаду комісара з питань міжнародної торгівлі, і є віцепрезидентом Єврокомісії, відповідальним за економіку Європейського Союзу.