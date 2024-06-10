Політика

18:59 10.06.2024

Вибори до Європарламенту показали, що російській пропаганді треба жорстко протидіяти - Юрчишин

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Вибори до Європарламенту показали, що російській пропаганді треба жорстко протидіяти - Юрчишин

Результати виборів до Європейського парламенту засвідчили необхідність жорстко протидіяти російській пропаганді, інакше існує загроза демократії в Європі, вважає голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Результати виборів до Європарламенту говорять про дві тенденції. Перша - це те, що перемогли ті сили, зокрема, Європейська народна партія Урсули фон дер Ляєн, які системно підтримують Україну, і в нас є всі шанси на формування проукраїнської більшості. А друга - якщо проти російської пропаганди у світі і в Європі, зокрема, не почати діяти жорстко, то ми точно матимемо проблеми. І це показують результати вкрай правих партій, які багато в чому можна пов'язати з Росією (насамперед "Альтернатива для Німеччини"), результати виборів в Австрії та в низці інших країн. Тому Європа повинна наступально допомагати Україні не тому, що це потрібно нам, а тому що це єдине, що може захистити демократію в Європі", - сказав Юрчишин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Теги: #європарламент #юрчишин_ярослав

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