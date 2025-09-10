Порошенко обговорив з головою комітету Європарламенту підтримку українського ОПК та використання російських активів

Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час візиту до Страсбурга обговорив із головою Комітету із закордонних справ Європарламенту Девідом Макаллістером нові ініціативи Єврокомісії на підтримку українського оборонно-промислового комплексу (ОПК), дронового альянсу, використання заморожених російських активів та повернення викрадених Росією українських дітей, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Також домовились посилити роль Комітету із закордонних справ Європарламенту у прискоренні початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу", – повідомив Порошенко.

Він також обговорив з Єврокомісаром з питань розширення ЄС Мартою Кос ситуацію на фронті та перспективи мирного врегулювання. "Останні масовані обстріли України не свідчать про готовність режиму Путіна завершити війну. У зв’язку з цим, жорстко засудили ракетний обстріл селища Ярове у Донецькій області, що забрав життя більше двох десятків цивільних", – повідомив Порошенко, додавши, що "всі в Страсбурзі шоковані масованими ракетними та дроновими обстрілами України".

"Все українське суспільство об’єднано навколо ідеї європейського майбутнього України… Домовились продовжувати наші контакти для забезпечення системного процесу інтеграції України до ЄС", – додав Порошенко за підсумками розмови з Кос.

З президентом Європейської народної партії (ЄНП) Манфредом Вебером він домовився про координацію стратегії на підтримку України. ЄНП має найбільшу групу у Європейському парламенті, а "Європейська солідарність" – асоційований член ЄНП.

"Закликав європейських партнерів звернути увагу на важливість роботи над гарантіями демократичного розвитку України, зокрема в контексті переговорів про вступ до ЄС. Скоординували підходи до прискорення вирішення питання про відкриття з боку Ради ЄС переговорного кластера "Основи" для України та Молдови, що сприятиме посиленню контролю українського суспільства та міжнародних партнерів щодо дій влади у сфері верховенства права, правосуддя, прав людини та боротьби проти корупції", – повідомив Порошенко.