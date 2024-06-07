Політика

17:40 07.06.2024

Київ пропонує європейські варіанти змін до розподілу повноважень між державною та місцевою владами - заступник мера

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Київ пропонує європейські варіанти змін до розподілу повноважень між державною та місцевою владами - заступник мера

Київ готовий запропонувати модель розподілу повноважень і відповідальності між державною владою та місцевим самоврядуванням, що ґрунтується на європейському досвіді та європейській системі управління містами, заявив заступник мера Києва, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Як повідомляється на сайті Київської міської ради в п'ятницю, про це він заявив за результатами засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва в період дії воєнного стану.

"Київ готовий надати майданчик для роботи експертів і запропонувати європейські варіанти змін. А також надати візію і систему управління, концепцію розподілу повноважень не тільки між державою і містом, а й між містом і районами. Основою для цього стане європейський досвід і європейська система управління містами. Якщо держава готова до конструктиву і сприймає такі зміни - ми готові почати працювати над цим", - заявив Бондаренко.

Під час засідання спільно з експертами та представниками державної влади обговорювали бачення майбутнього Києва, систему управління столицею, розподіл повноважень і відповідальності між державною владою та місцевим самоврядуванням, а також внесення змін до десятка законодавчих актів. У засіданні також взяли участь заступники мера Києва Марина Хонда та Петро Оленич, депутати Київської міської ради.

 

Теги: #бондаренко #кмда

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