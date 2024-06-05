Політика

10:15 05.06.2024

Участь Китаю в Глобальному саміті миру могла б зробити практичний внесок у досягнення справедливого й довготривалого миру в Україні - МЗС

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Участь Китаю в Глобальному саміті миру могла б зробити практичний внесок у досягнення справедливого й довготривалого миру в Україні - МЗС

Участь високого представника Китаю в Глобальному саміті миру у Швейцарії наступного тижня могла б стати гарною можливістю "практичного внеску в досягнення справедливого й довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності", про що декларує Китай.

"Ми взяли до уваги слова міністра закордонних справ КНР пана Ван Ї, висловлені ним на пресконференції з турецьким колегою", - йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України у відповідь на заяву міністра закордонних справ КНР.

В українському МЗС зазначили, що "Китай слушно декларує повагу до суверенітету й територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість усіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт".

"Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною можливістю, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності", - ідеться в коментарі й наголошується, що "на тлі чотирьох самітів між Китаєм і державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю".

"Саме Україна, на території якої триває війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру президента України Володимира Зеленського", - зазначено в коментарі МЗС України.

Головний дипломат Китаю Ван Ї на пресконференції в Анкарі 4 червня заявив, що понад два десятки країн підтримали бачення Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни, через кілька днів після того, як Китай повідомив, що пропустить майбутній мирний саміт у Швейцарії, передає Bloomberg.

Міністр закордонних справ Китаю стверджував, що Росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного врегулювання, які були викладені Китаєм і Бразилією в спільній заяві минулого місяця.

"Документ закликає до скликання міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, - альтернативи мирному плану Києва, який підтримують західні країни і який має бути обговорено на швейцарській зустрічі цього місяця. Росію не запросили", - зазначає Bloomberg.

Ван також заявив, що "умови ще не готові для мирних переговорів", додавши, що Китай "ухвалюватиме власні рішення" щодо участі у зустрічах щодо миру в Україні.

Дипломат не торкнувся основної вимоги України, щоб Росія вивела свої війська з усієї території, анексованої з 2014 року, до того, як можуть розпочатися будь-які переговори.

Теги: #саміт_миру #китай #мзс_україни

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