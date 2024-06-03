Політика

15:21 03.06.2024

Голова "Нафтогазу" Чернишов може повернутися в уряд - депутат Железняк

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Голова "Нафтогазу" Чернишов може повернутися в уряд - депутат Железняк

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов може очолити Міністерство інфраструктури, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі в понеділок.

Крім того, за його словами, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба може стати міністром регіонального розвитку.

"Щодо дат: сьогодні оголосять; завтра зберуть фракцію і офіційно типу коаліція внесе кандидатуру прем'єру; в середу (05.06) проведуть комітети й голосування в Раді", - написав він.

За словами депутата, Чернишов також може стати ще й віцепрем'єром із відновлення.

У пресслужбі "Нафтогазу" агентству "Інтерфакс-Україна" не прокоментували потенційні кадрові рішення.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня 2024 року звільнила віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Ініціатори з провладної фракції "Слуги народу" назвали причиною провал створеного наприкінці 2022 року Мінвідновлення шляхом приєднання до Мінінфраструктури Мінрегіонбуду і заявили про необхідність відновлення останнього.

Рішення ухвалили без заслуховування віцепрем'єра і без пропозиції нових кандидатур.

Уряд за кілька днів призначив в.о. глави Мінвідновлення першого заступника міністра Василя Шкуракова, який до приходу в Мінінфраструктури в серпні 2021 року з 2020 року очолював "Укрфінжитло", а ще раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів.

Теги: #кадри #уряд

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