Політика

09:47 30.05.2024

У складі нової Єврокомісії Угорщина не отримає портфеля з питань розширення та політики сусідства - ЗМІ

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У складі нової Єврокомісії Угорщина не отримає портфеля з питань розширення та політики сусідства - ЗМІ

Угорщина не отримає у складі нової Європейської комісії посаду, яку вона має зараз - європейського комісара, відповідального за розширення та європейську політику сусідства, але отримає слабшу позицію, пише з посиланням на дипломатичні джерела медіапортал POLITICO.

"Втомившись від постійного обструкціонізму прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України, його колеги-лідери в ЄС планують покарати його, надавши його країні слабший портфель у наступній Європейській комісії, повідомили POLITICO три дипломати, знайомі з перебігом дискусій. Угорщина хоче зберегти роботу з розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України до блоку, але національні уряди не зацікавлені в тому, щоб нинішній комісар Будапешта Олівер Варгеї (або будь-який інший угорець) продовжував виконувати таку важливу роль, заявили дипломати", - пише видання.

POLITICO зазначає, що "Орбан незмінно є найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в ЄС, і європейські лідери дедалі більше дратуються його затягуванням санкцій і його спротивом доставці коштів до Києва".

У статті нагадують, що останніми місяцями Орбан "робив спроби заблокувати допомогу Україні та погрожував переговорам про її вступ", а в липні Угорщина візьме на себе шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, що дасть їм повноваження визначати порядок денний.

Теги: #угорщина #єврокомісія

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