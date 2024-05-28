Стефанішина обговорила зі Столтенбергом очікування і підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Сторони обговорили, зокрема, нагальні потреби України у зв'язку з поточною безпековою ситуацією, очікування та підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, а також зусилля, спрямовані на досягнення оперативної сумісності нашої держави зі стандартами та політикою Альянсу", - ідеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єрки.

Зокрема, Стефанішина поінформувала генерального секретаря про важку ситуацію на харківському та сумському напрямках, а також, що РФ готується до ескалації на інших напрямках.

"Стабільна військова допомога є питанням виживання для України. Я дякую за ваші зусилля, спрямовані на прискорення надання та забезпечення сталості військової допомоги. Наші нагальні військові потреби залишаються незмінними – це системи протиповітряної оборони, бойові літаки F-16, боєприпаси, далекобійна артилерія, бронетехніка та інші необхідні речі", - наголосила віцепрем'єрка.

За її словами, від трьох до семи ЗРК Patriot дадуть змогу посилити безпеку українських мирних міст і захистити енергосистему.

"Підтримка протиповітряної оборони стане чітким сигналом для українського народу, що члени Альянсу єдині в рішучій підтримці нашої країни", - додала вона.

У свою чергу Столтенберг запевнив, що збільшення і стабільність підтримки України з боку союзників залишається першочерговим пріоритетом.

"І низка рішень Саміту будуть спрямовані саме на посилення оборонних спроможностей України за допомогою покращення координації внесків міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.