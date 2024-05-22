Нетаньягу заявив, що намір Іспанії, Ірландії та Норвегії визнати Палестину надихне ворогів Ізраїлю

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що готовність Ірландії, Іспанії та Норвегії 28 травня визнати Палестину незалежною державою не стане прологом до миру.

"Зло не повинно отримати свою країну. Це буде держава терористів. Вона намагатиметься повторити бійню 7 жовтня 2023 року, і ми на це не згодні", - наводить The Times of Israel слова Нетаньягу у відеозверненні.

"Ця нагорода терористам не принесе миру, а також не зупинить нас у тому, щоб здобути перемогу над рухом ХАМАС", - наголосив він.

Нетаньягу також навів дані, що згідно з опитуванням громадської думки, проведеним невдовзі після нападу ХАМАС на Ізраїль, 80% палестинців на Західному березі річки Йордан підтримали цю атаку.

Водночас у МЗС ФРН заявили, що підтримують принцип "двох держав для двох народів", проте його втілення має відбуватися лише через діалог. Зі свого боку, глава МЗС Франції Стефан Сежурне зазначив, що тема палестинської державності не табуйована для Парижа. Однак, роз'яснив він, ухвалити рішення з цього приводу потрібно у належний час, оскільки "це не просто символічний жест чи політична позиція". На підтримку принципу "двох держав" також висловився голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Тим часом у Секторі Гази не припинялися бої. За даними The Times of Israel, за добу Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала понад 130 цілей в анклаві, військові продовжували бої біля Джабалії. Тут солдати знищили готові до пусків ракетні установки та реактивні снаряди, виявили вогнепальну зброю, саморобні бомби, пояси з вибухівкою та боєприпаси; артилерія та авіація підтримували вогнем сухопутні підрозділи. Військові описують бої тут як дуже напружені.

Також повідомлялося, що ізраїльське командування направило у Рафах на півдні Сектора Гази бригаду "Нахаль" - вже п'яту бригаду ЦАХАЛ на цьому напряму. Перед тим, як наземні сили висунулися глибше в Рафах, ізраїльські винищувачі завдали серії ударів по позиціях ХАМАС у місті. Наразі військовослужбовці діють поблизу Аш-Шабура та Аль-Бразил у Рафаху.

За даними західних ЗМІ, ізраїльські танки просунулися далі на захід у місті, зупинилися біля району Їбна у центрі міста. Тут також було зафіксовано атаки із ізраїльських дронів.

Також у середу в ЦАХАЛ повідомили про знищення готових до стрільби пускових установок у Філадельфійському коридорі - смузі землі завдовжки 14 км, що є буферною зоною на кордоні між Єгиптом і Газою. За даними порталу Ynet, ізраїльські військові контролюють 70% коридору.

За інформацією The Jerusalem Post, у середу лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід заявив, що нормалізація відносин Ізраїлю з Саудівською Аравією допомогла б країні впоратися зі стратегічними викликами на її адресу. Серед них він перерахував бойові дії в Газі, ситуацію на кордоні з Ліваном, відносини зі світом, визволення заручників. Однак, на думку Лапіда, незважаючи на таку користь, поки Ізраїль не піде на нормалізацію зв'язків з Ер-Ріядом, оскільки Нетаньягу тоді буде потрібно погодитися на визнання будь-коли в майбутньому палестинську державність, а це, зі свого боку, не дозволить міністр нацбезпеки Ізраїлю Ітамар Бен Ґвір.

Водночас, на слуханнях у Палаті представників США держсекретар Ентоні Блінкен повторив, що Вашингтон і Ер-Ріяд дуже близькі до укладання угод у низці сфер, включно зі співробітництвом у сфері оборони та безпеки, ядерної енергетики. Однак, пояснив він, у цьому випадку йдеться лише про компоненти більш широкого договору про нормалізацію відносин Саудівської Аравії та Ізраїлю. Для цього, нагадав Блінкен, необхідно припинити бої в Газі та визначити, як відбуватиметься створення державності палестинців.

На слуханнях Блінкен також закликав Єгипет забезпечити постачання гумдопомоги до Сектору Гази. The Times of Israel нагадує, що раніше високопосадовець Білого дому в розмові з журналістами обвинуватив Каїр у тому, що він утримує гумодопомогу від ООН, яка могла б пройти через КПП "Керем-Шалом", очікуючи вирішення ситуації з перекритим КПП "Рафах". Поки що влада Єгипту та Ізраїлю обвинувачує одна одну в ситуації з КПП "Рафах"; причому єгипетська сторона бажає від Ізраїлю координації з Каїром своїх військових операцій у цьому районі та не хоче того, щоб ЦАХАЛ контролювала бік цього прикордонного переходу в Секторі Гази.

7 жовтня 2023 року ХАМАС скоїв напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 людей було взято в заручники. У відповідь ЦАХАЛ розпочала військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. З того часу, за даними палестинських служб охорони здоров'я, кількість загиблих у Секторі Гази досягла 35 тис. 709, поранених - до 79 тис. 990. Але в МОЗ Гази в цій статистиці не роблять відмінностей між цивільними особами та членами озброєних угруповань.