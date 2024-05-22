Бельгія, яка головує в Євросоюзі, має намір до кінця червня розпочати переговори про вступ Молдови та України до ЄС

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, країна якої головує в ЄС, підтвердила наміри до кінця червня розпочати переговори про вступ Молдови та України до Євросоюзу.

"Ми щойно обговорили це з Молдовою. Ми віддані тому, щоб організувати цю міжурядову конференцію під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови, і для України теж", - сказала міністерка у репортажі Національного радіо Молдови з Брюсселя.

Так вона відповіла на запитання про можливість проведення міжурядової конференції з Молдовою та Україною до завершення головування Бельгії в Раді ЄС у першому півріччі.

Раніше повідомлялося, що Брюссель має намір розпочати офіційні переговори щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу до початку головування Угорщини в ЄС, яке розпочнеться з 1 липня.

Напередодні прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи правда, що початок переговорів про вступ до ЄС намічено на 25 червня, заявив, що молдовська влада має бути готовою до початку переговорів до кінця червня.

Європейський комісар з розширення та питань добросусідства Олівер Варгеї також не став називати дату початку переговорів.