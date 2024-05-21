Президент Румунії візьме участь у Саміті миру у Швейцарії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, у якій глава румунської держави підтвердив свою участь у майбутньому Саміті миру.

"Провів розмову з Клаусом Йоганнісом і подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується. Поінформував президента Йоганніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Співрозмовники також домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки.

"Я вдячний президенту Йоганнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн", - наголосив Зеленський.

Зі свого боку Йоганніс повідомив, що сторони обговорили пріоритети майбутнього саміту НАТО та зміцнення спільної безпеки в Чорному морі.

"Я щойно провів ґрунтовну телефонну розмову із Зеленським, у якій ми приділили особливу увагу нашій постійній підтримці України, пріоритетам майбутнього саміту НАТО і зміцненню спільної безпеки в Чорному морі. Також ми висловили прихильність українській Формулі миру", - написав Йоганніс у соцмережі Х.