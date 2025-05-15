"Автомагістраль-Південь" починає реалізацію інфраструктурного проєкту в Румунії з бюджетом EUR460 млн

Українська компанія "Автомагістраль-Південь" вперше візьме участь в масштабному будівництві нової інфраструктури в країнах ЄС, а саме 33,7 км швидкісної траси Орад-Арадя, сума контракту EUR460 млн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Згідно з повідомленням, контракт підписали 15 травня в Бухаресті директор Національної компанії з управління дорожньою інфраструктурою Румунії Крістіан Пістол, керівник асоціації Precon Transilvania SLR (Румунія) Веніамін Рус та генеральний директор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв.

Присутній на церемонії підписання міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну заявив, що уряд його країни вітає співпрацю місцевого підрядника з іноземною компанією.

Зі свого боку Крістіан Пістол зазначив, що нова швидкісна автомагістраль Орад-Арадя є частиною стратегічного європейського коридору Via Carpathia, який забезпечить автомобільне сполучення між Балтійським, Чорним та Середземним морями.

"Підписання контракту – справді історична подія. Українська компанія вперше бере участь у масштабному проєкті будівництва нової інфраструктури в країнах ЄС. Україна постачатиме на європейський ринок не сировину чи дешеву робочу силу, а високотехнологічні послуги, валютна виручка від яких компенсуватиме втрати традиційного українського сировинного експорту", - сказав Микола Тимофеєв.

За його словами, перемога "Автомагістраль-Південь" також відкриває вікно можливостей для інших українських компаній, які постачають будматеріали або пропонують послуги у будівельній сфері: контракт матиме значний мультиплікаційний ефект, посиливши попит на продукцію українського виробника. Вихід "Автомагістраль-Південь" на ринок нових проєктів ЄС також в цілому посилить економічну інтеграцію та економічну співпрацю між Україною та Румунією, сприятиме обміну технологіями, досвідом, реалізації спільних інвестиційних проєктів.

Тимофеєв підкреслив, що передумовою перемоги на тендері є успішно реалізовані "Автомагістраль-Півднем" масштабні проєкти в Молдові та декілька перших проєктів в Румунії (ремонт автодороги в Трансильванії та реконструкція аеропорту "Сату-Маре").

"Компанія зарекомендувала себе як надійний партнер. Довела вміння працювати за міжнародними стандартами, виконувати взяті зобов’язання, забезпечуючи високу якість та дотримання термінів виконання контракту", - зазначив він.

Як повідомлялося, проєкт будівництва швидкісної траси Орад-Арадя (120,5 км) складається з декількох ділянок, на кожну з яких замовник проводить окремий тендер. У лютому 2025 року "Автомагістраль-Південь" з партнерами виграла тендер на лот №1 (33,7 км). Наразі це перший укладений контракт на будівництво Орад-Арадя. За умовами контракту загальною сумою в EUR460 млн, він має бути виконано за 24 місяці.

На першій ділянці проєкту передбачено будівництво 32 мостів, розв’язок та шляхопроводів, серед яких 727-метровий шляхопровід над залізницею, а також два паркінги для зарядки електромобілів.

Минулого року в Румунії був відкритий офіс "Автомагістраль-Південь", де наразі вже триває підготовка до старту робіт. Паралельно компанія продовжує змагатись за інші контракти на румунському ринку.

ТОВ "Автомагістраль-Південь" на ринку з 2004 року. Проєктує й будує швидкісні магістралі, мости, розв'язки, аеродромні комплекси, гідротехнічні споруди. Власником компанії в інформації Opendatabot зазначено Олександра Бойка. Згідно з фінрезультатами за 2024 рік, чистий прибуток компанії становив 1,363 млрд грн, дохід - 13,197 млрд грн.