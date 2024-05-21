Політика

13:19 21.05.2024

У ЄС погодили план із використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні

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У ЄС погодили план із використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні

Країни ЄС у вівторок схвалили план із використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні, повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Ми схвалили в ЄС план використання доходів від заморожених активів ЦБ РФ для допомоги Україні", - написав він у соцмережі X.

За даними Ліпавського, за поточний рік ця схема дасть змогу отримати до EUR3 млрд, 90% цієї суми планують використати для підтримки української армії.

Рішення набуде чинності після публікації в офіційному журналі ЄС.

Зі свого боку Bloomberg зазначає, що, за планом ЄС, Україні буде призначено прибуток, одержуваний від цих активів із 15 лютого 2024 року.

Очікується, що надалі активи приноситимуть прибуток у розмірі близько EUR5 млрд щорічно, зазначається в повідомленні. Україна, згідно з планом, отримуватиме допомогу двічі на рік.

Міністр фінансів Бельгії, яка головує в Раді ЄС, Вінсент ван Петегем заявив 14 травня про можливість ухвалення цього тижня офіційного рішення щодо використання доходів від іммобілізованих у Євросоюзі російських авуарів.

"Бельгійське головування задоволене тим, що вдалося досягти угоди (щодо активів РФ) після місяців складних технічних переговорів. Цю угоду має бути офіційно затверджено наступного тижня", - сказав бельгійський міністр на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і Європейська комісія висунули в березні пропозицію використати 90% доходів від заморожених у Європі російських активів на озброєння для України.

Теги: #активи_рф #єс

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