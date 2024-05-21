Політика

10:40 21.05.2024

Структури ЄС прагнуть розпочати 25 червня переговори про вступ України до союзу - ЗМІ

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Структури ЄС прагнуть розпочати 25 червня переговори про вступ України до союзу - ЗМІ

Представники структур Європейського Союзу прагнуть ініціювати в червні офіційні переговори про членство України в ЄС, пише у вівторок газета Politico із посиланням на джерела.

"Офіційні особи в Брюсселі просувають ідею початку офіційних переговорів про приєднання України до Євросоюзу вже наступного місяця", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел, дипломати з ЄС і Києва "працюють інтенсивно над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати згоду на початок переговорів щодо вступу України".

За їхніми словами, "мета - розпочати переговори вже 25 червня".

Країни Євросоюзу на саміті ЄС 14 грудня ухвалили рішення розпочати з Україною та Молдовою переговори про їхній вступ до ЄС.

Виконавчий заступник голови Єврокомісії (ЄК) Марош Шефчович оголосив 12 березня у Страсбурзі, що ЄК завершила підготовку пропозиції за проєктом переговорних рамок із Україною і Молдовою, яку буде представлено для розгляду Раді ЄС.

Теги: #україна #переговори #єс #членство

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