Політика

17:28 20.05.2024

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

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Петро Порошенко привіз велику партію техніки у підрозділи протиповітряної оборони, радіотехнічної розвідки і тактичної авіації.

Військові отримали екскаватор для будівництва фортифікацій, 4 прально-душових комплекси, 2 мобільні їдальні, вантажівку DAF Leyland в комплектації пересувної автомобільної майстерні, а також шини і генератори.

«Ви не побачите обличчя цих хлопців та дівчат. Але я переконаний, що про них напишуть у підручниках історії та військової справи. Повітряні Сили та радіотехнічна розвідка працюють злагоджено і оперативно. Тому вантаж, який ми їм привезли, створений, щоб заощадити час та збільшити ефективність виконання завдань», – написав Порошенко у соцмережах.

«Мобільні командні пункти, прально-душові комплекси та пересувні їдальні. ПАРМ, щоб ремонтувати техніку, а не гаяти час на ремонт в іншій області. Генератори, все ще дефіцитні шини для КрАЗ — важливі «дрібниці», – зазначає п’ятий Президент.

«Екскаватор, який забезпечуватиме будівництво для Повітряних Сил, «закопуватиме» техніку, облаштовуватиме позиції та берегтиме життя. Будівництво ліній оборони повинно набирати обертів, бо багато часу вже згаяно», – констатує Порошенко.

«Радий був побачитися. Бережіть себе!», – написав Петро Порошенко.

Теги: #допомога #зсу #порошенко

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