Політика

07:01 20.05.2024

Можлива загибель Раїсі може мати серйозні наслідки для Ірану, вважають в Інституті вивчення війни

2 хв читати
Можлива загибель Раїсі може мати серйозні наслідки для Ірану, вважають в Інституті вивчення війни

Можлива загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача, припускають в Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті аналітиків ідеться, що потенційна смерть Раїсі має велике значення та довгострокові наслідки для режиму. Але це не дестабілізує режим так, як могла б смерть Верховного лідера Аятоли Хаменеї.

"Наразі незрозуміло, чи загинули внаслідок аварії будь-які офіційні особи. Пошуково-рятувальні загони призупинили безуспішні повітряні пошуки через погану погоду", - йдеться у звіті.

Як повідомляється, згідно з Конституцією країни, перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер тимчасово перебере на себе обов'язки Раїсі як президента, і що вибори для постійної заміни президента мають бути проведені протягом 50 днів.

"Мохбер керував дуже потужною організацією "Виконання наказу Імама Хомейні", яку контролює Верховний лідер і яка, своєю чергою, має величезні економічні активи в Ірані. США запровадили санкції проти Мохбера та EIKO в січні 2021 року", - зазначили в ISW.

Науковці зазначають, що Раїсі міг бути сильним фаворитом на зміну Хаменеї на посаді верховного лідера, тож його загибель має серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера.

У ISW наголошують на наступних кількох днях, які можуть змінити безпосередню та довгострокову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера.

"Лише час покаже, що сталося і як Хаменеї впорається з такою втратою", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, наголошують західні аналітики, можлива смерть Раїсі не змінить нинішньої траєкторії режиму в бік більш жорсткої та консервативної внутрішньої політики та більш агресивної регіональної політики.

 

 

 

Теги: #іран #isw #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:05 20.05.2024
Президент Італії нагадав про важливість підтримки України у війні з РФ

Президент Італії нагадав про важливість підтримки України у війні з РФ

22:59 19.05.2024
Верховний лідер Ірану про аварію президентського гелікоптера: жодних заворушень у країні не буде

Верховний лідер Ірану про аварію президентського гелікоптера: жодних заворушень у країні не буде

19:32 19.05.2024
ЗС України за минулий тиждень зміцнили позиції на Харківщині та ефективно протистоять ворогу під Часовим Яром

ЗС України за минулий тиждень зміцнили позиції на Харківщині та ефективно протистоять ворогу під Часовим Яром

19:14 19.05.2024
ЄС уважно стежить за ситуацією навколо приземлення вертольота президента Ірану - Мішель

ЄС уважно стежить за ситуацією навколо приземлення вертольота президента Ірану - Мішель

11:46 19.05.2024
Армія РФ прагне захопити Вовчанськ для створення плацдарму з підготовки другого етапу наступу в Харківській області - ISW

Армія РФ прагне захопити Вовчанськ для створення плацдарму з підготовки другого етапу наступу в Харківській області - ISW

11:27 19.05.2024
Російська армія найближчим часом має намір тиснути по всій лінії фронту - ISW

Російська армія найближчим часом має намір тиснути по всій лінії фронту - ISW

07:52 18.05.2024
Війська РФ хочуть наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії

Війська РФ хочуть наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії

10:54 17.05.2024
РФ атакує Харківщину, користуючись забороною Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території - ISW

РФ атакує Харківщину, користуючись забороною Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території - ISW

21:48 15.05.2024
Стефанчук і Ердоган обговорили звільнення військовополонених і цивільних, утримуваних РФ

Стефанчук і Ердоган обговорили звільнення військовополонених і цивільних, утримуваних РФ

20:25 15.05.2024
Зеленський замінив Еміне Джапарову на Ірину Боровець на посаді голови Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО - указ

Зеленський замінив Еміне Джапарову на Ірину Боровець на посаді голови Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО - указ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр оборони Естонії: Ідея відправлення військ в Україну нікуди не поділася, проте конкретної дискусії щодо цього не було

Зеленський - Блінкену: Потрібно доставити військову допомогу в Україну якнайшвидше, насамперед ППО

Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Ради під час воєнного стану

Питання кількості міністерств є політичним рішенням фракції "Слуга народу" - Немчінов

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

ОСТАННЄ

Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 мільярдів євро, - депутат Європарламенту

Україна має отримати заморожені $300 мільярдів до проведення будь-яких перемовин з Росією

Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні - Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ

Президенти Бразилії та ПАР не поїдуть на Саміт миру у Швейцарії - ЗМІ

Фракція партії "УДАР Віталія Кличка" висловила солідарність із народом Грузії та підтримку його боротьби за свободу і демократію

Зеленський пропонує Раді денонсувати угоду між Україною та Білоруссю про взаємне спрощення зміни громадянства

Сейм Польщі вніс зміни до закону про допомогу громадянам України

Дебати Байдена і Трампа заплановано на 27 червня і 10 вересня

Порошенко привіз військовим на Харківщину FPV-дрони і техніку

Міністр оборони Естонії: Ідея відправлення військ в Україну нікуди не поділася, проте конкретної дискусії щодо цього не було

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА