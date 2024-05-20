Можлива загибель Раїсі може мати серйозні наслідки для Ірану, вважають в Інституті вивчення війни

Можлива загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача, припускають в Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті аналітиків ідеться, що потенційна смерть Раїсі має велике значення та довгострокові наслідки для режиму. Але це не дестабілізує режим так, як могла б смерть Верховного лідера Аятоли Хаменеї.

"Наразі незрозуміло, чи загинули внаслідок аварії будь-які офіційні особи. Пошуково-рятувальні загони призупинили безуспішні повітряні пошуки через погану погоду", - йдеться у звіті.

Як повідомляється, згідно з Конституцією країни, перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер тимчасово перебере на себе обов'язки Раїсі як президента, і що вибори для постійної заміни президента мають бути проведені протягом 50 днів.

"Мохбер керував дуже потужною організацією "Виконання наказу Імама Хомейні", яку контролює Верховний лідер і яка, своєю чергою, має величезні економічні активи в Ірані. США запровадили санкції проти Мохбера та EIKO в січні 2021 року", - зазначили в ISW.

Науковці зазначають, що Раїсі міг бути сильним фаворитом на зміну Хаменеї на посаді верховного лідера, тож його загибель має серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера.

У ISW наголошують на наступних кількох днях, які можуть змінити безпосередню та довгострокову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера.

"Лише час покаже, що сталося і як Хаменеї впорається з такою втратою", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, наголошують західні аналітики, можлива смерть Раїсі не змінить нинішньої траєкторії режиму в бік більш жорсткої та консервативної внутрішньої політики та більш агресивної регіональної політики.