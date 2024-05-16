Політика

09:56 16.05.2024

Сейм Польщі вніс зміни до закону про допомогу громадянам України

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Сейм Польщі вніс зміни до закону про допомогу громадянам України

Парламент Польщі в середу ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України, які, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців у країні, повідомляють на сайті польського каналу RFT24.

"Ухвалення цих поправок рекомендував парламентський комітет з адміністрації та внутрішніх справ. Відповідно до рекомендації комітету депутати відхилили низку поправок Конфедерації та поправку ПіС. Ухвалені поправки стосуються продовження на чотири місяці терміну подання заяв на право займатися професією лікаря, стоматолога, медсестри та акушерки, а також визнання сертифікатів у громадян країни, яка припинила дію міжнародної угоди про їх взаємне визнання", - ідеться в повідомленні.

Поправка до закону про допомогу громадянам України передбачає, серед іншого, продовження до 30 вересня 2025 року легальності перебування для українців, яким присвоєно номер Ukr Pesel, збереження виплат наступного року та обов'язкову шкільну освіту для українських дітей. Закон також передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання номера Pesel. Єдиний спосіб підтвердити свою особу - пред'явити дійсний проїзний документ.

Поправка також визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого студенти можуть відвідувати додаткові безоплатні уроки польської мови. Рішення поширюватиметься на учнів, які почали відвідувати заняття у 2022/23 та 2023/24 роках. Постанова також розширює доступ до медичних, сімейних і соціальних допомог та можливість проживання в колективних місцях розміщення.

"Постанова також передбачає, що з 1 липня фінансування проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливе тільки на підставі підписаного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування, що діє на підставі наказу воєводи. Зміняться і правила участі у витратах на проживання та харчування в центрах колективного розміщення, завдяки чому виплати належних субсидій стануть ефективнішими, ніж зараз", - ідеться в повідомленні.

Закон також передбачає скасування пільг, пов'язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених власниками приватних приміщень. З 1 липня також припиняється виплата одноразових грошових допомог у розмірі 300 злотих.

Під час засідання комітету заступниця міністра освіти Йоанна Муха зазначила, що поправка пов'язана з нещодавнім припиненням у Білорусі видачі документів, що підтверджують складання випускного іспиту, своїм громадянам, які перебувають за кордоном. Вона розповіла, що біженці з Білорусі не можуть навчатися в Польщі без підтвердження про закінчення середньої школи. Вона додала, що в такій ситуації перебувають майже п'ять тисяч громадян Білорусі, але це може стосуватися і громадян інших країн.

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Тепер його обговорюватиме Сенат (верхня палата польського парламенту).

Теги: #польща #перебування #поправки #українці

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