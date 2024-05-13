КМІС: 40% опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії впевнені, що у війні переможе Україна

Більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі, Чехії (80%) вірять, що у війні переможе Україна, однак серед них цілком упевнені в цьому 40%, а решта - скоріше так вважають.

Про це свідчать дані опитування, проведеного 20-26 квітня 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум".

У пресрелізі за підсумками дослідження, опублікованому на сайті КМІС у понеділок, також наголошується, що 51% українських біженців підтримують варіант, коли Україна стає членом НАТО, але з гарантіями безпеки, що поширюються тільки на контрольовані зараз урядом території. При цьому звільнення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Не підтримують такий варіант 33%, не визначилися з думкою - 16%.

Опитування проводилося методом онлайн-інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedwebinterviews, CAWI), вибірка - 801 респондент (дорослі громадяни віком 18 років і старше), які виїхали з України після 24 лютого 2022 року й зараз проживають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Формально за звичайних обставин теоретична статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95) не перевищувала 3,5%. Водночас слід зважати на відсутність надійних статистичних даних щодо кількості та розселення українських біженців, відсутність даних щодо їхньої статево-вікової структури, укоріненість окремих українських біженців і, як наслідок, менший інтерес до участі в українських опитуваннях, особливості методу онлайн-інтерв'ю. Зазначені чинники впливають на похибку, і фактична похибка буде дещо вищою. Водночас дослідники вважають, що отримані результати все-таки зберігають значну репрезентативність і дають змогу аналізувати суспільні настрої українських біженців.