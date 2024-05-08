Політика

12:16 08.05.2024

Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Ради під час воєнного стану

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Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Ради під час воєнного стану

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до будівлі парламенту в умовах дії воєнного стану.

Як повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради, згідно з розпорядженням, представники ЗМІ можуть висвітлювати діяльність парламенту безпосередньо в приміщенні законодавчого органу.

Розпорядження затверджує положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".

Стефанчук і керівник апарату парламенту Вячеслав Штучний зустрілися з журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у пресцентрі Верховної Ради, зокрема про дії під час оголошення повітряної тривоги. Представникам медіа показали найпростіше укриття будівлі парламенту, куди вони будуть зобов'язані спускатися під час повітряної тривоги.

За словами Стефанчука, попри обмеження під час воєнного стану, важливо, щоб журналісти мали можливість висвітлювати діяльність законодавчого органу. Він також поінформував, що, з огляду на необхідність дотримання вимог безпеки, у пресцентрі можуть працювати максимально 30 осіб.

Теги: #рада #журналісти #допуск #воєнний_стан

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