Політика

03:54 06.05.2024

Макрон закликав Нетаньяху домовитися з ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників

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Макрон закликав Нетаньяху домовитися з ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників

Президент Франції Емманюель Макрон закликав у неділю ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху домовитися в ході переговорів з ХАМАС про перемир'я в секторі Газа і про звільнення заручників.

"Президент республіки нагадав наш пріоритет про звільнення всіх заручників", - заявив Єлисейський палац у комюніке, яке цитує Le Figaro.

Згідно з повідомленням президентської канцелярії, "Франція повністю підтримує посередницькі зусилля, що продовжуються".

"Доля палестинців у секторі Газа більше не може залежати від терористичних дій ХАМАС, і ізраїльські операції мають припинитися", - йдеться у комюніке.

У документі зазначається, що французький президент, який розмовляв телефоном з Нетаньяху, закликав його довести до результату ці переговори, "які могли б призвести до звільнення заручників, захисту цивільних осіб через припинення вогню та регіональну деескалацію".

У Каїрі наразі тривають переговори про встановлення перемир'я в секторі Газа та про звільнення заручників, які утримують ХАМАС. При цьому представники ХАМАС заявляли ЗМІ, що рух не погодиться на перемир'я, яке не передбачає повного припинення бойових дій у секторі Гази.

Раніше в неділю ізраїльський прем'єр-міністр Нетаньяху наголосив, що Ізраїль не вважає за можливе прийняти пропозицію про завершення військової операції проти руху ХАМАС.

Теги: #президент #ізраїль #франція #заклик

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