Політика

22:07 30.04.2024

Україна вітає домовленості про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією

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Україна вітає домовленості про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією

Міністерство закордонних справ України вітає досягнуті домовленості між Азербайджаном та Вірменією щодо делімітації міждержавного кордону на підставі Алма-Атинської декларації 1991 року, йдеться у заяві МЗС України.

"Делімітація кордону між Азербайджаном та Вірменією на основі поваги до державного суверенітету, визнання територіальної цілісності та непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечностей, відмови від використання чи погрози силою є необхідною умовою нормалізації відносин між країнами та гарантування стабільності і безпеки в регіоні", - повідомляється в заяві. .

У документі наголошується, що в умовах агресивної політики Росії та постійних російських загроз країнам Балтії, Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної Азії досягнення домовленості про делімітацію міждержавного кордону між Азербайджаном та Вірменією є "додатковим і важливим фактором стабільності".

"Сподіваємося на успішну практичну реалізацію досягнутих сторонами домовленостей. Україна зацікавлена у мирі та стабільності на Південному Кавказі", - резюмує заява.

 

Теги: #азербайджан #делімітація #вірменія

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