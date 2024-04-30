Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

Резолюцію про довгострокову підтримку Ісландією України на 2024-2028 рр., яку висунула міністр закордонних справ, схвалено в парламенті переважною більшістю голосів, повідомляє пресслужба уряду Ісландії.

Міністр закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір привітала схвалення резолюції.

"Сильна підтримка України є найбільш важливим безпековим питанням, що стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародно-правова система, на якій ґрунтується наша безпека та стандарти безпеки життя, перебуває під загрозою внаслідок жорстокого вторгнення Росії в Україну. Тому ми маємо зробити свій внесок у захист України рішуче й конкретно", - заявила вона.

Міністр зазначила, що "завдяки цій пропозиції та відповідному зобов'язанню в бюджетному плані закладається міцна основа для нашої адресної підтримки України".

Пропозицію про підготовку політики довгострокової підтримки України було внесено на засіданні кабінету міністрів 10 жовтня 2023 року. Цю пропозицію було представлено парламенту 12 березня 2024 року.