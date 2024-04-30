Політика

06:52 30.04.2024

США і Велика Британія закликають ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я

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США і Велика Британія закликають ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю щодо перемир'я у війні в Газі та звільнення ізраїльських заручників, яких утримує палестинське угруповання бойовиків. Про це він заявив на засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, повідомляє Reuters 29 квітня.

Очікували, що учасники переговорів ХАМАСу зустрінуться з катарськими та єгипетськими посередниками в Каїрі в понеділок, щоб представити відповідь на пропозицію про поетапне перемир'я, яку Ізраїль представив на вихідних.

"Хамас має на розгляді пропозицію, яка є надзвичайно щедрою з боку Ізраїлю", - сказав Блінкен.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, який також був в Ер-Ріяді на зустрічі ВЕФ, також назвав ізраїльську пропозицію "щедрою".

"Я сподіваюся, що ХАМАС справді погодиться на цю угоду, і, чесно кажучи, увесь тиск у світі та всі погляди світу мають бути сьогодні звернені на них, які кажуть: "Приймайте цю угоду", - сказав Кемерон.

Джерело, обізнане щодо переговорів, повідомило Reuters, що пропозиція Ізраїлю призвела до угоди щодо звільнення щонайменше 40 із приблизно 130 заручників, яких, імовірно, досі утримують у Секторі Гази, в обмін на звільнення палестинців, запроторених у в'язницю в Ізраїлі.

Загалом 253 заручники були захоплені під час нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, унаслідок якого, за ізраїльськими підрахунками, також було вбито приблизно 1200 ізраїльтян.

 

 

 

Теги: #сша #хамас #ізраїль #перемиря

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