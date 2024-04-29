Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на партійній конференції у Пескара заявила, що висуне свою кандидатуру на червневих виборах до Європарламенту, передає Reuters.

"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили і відправити лівих в опозицію", - сказала Мелоні.

Прізвище Мелоні буде першим у виборчих бюлетенях від керівної партії "Брати Італії" у всіх п'яти італійських виборчих округах на європейських виборах.

Італійський прем'єр намагатиметься посилити підтримку своєї партії, проте, як зазначає агентство, у разі обрання вона не займе місце у Європарламенті.

Вона пообіцяла, що не використовує "ні хвилини" свого перебування на посаді прем’єр-міністра для передвиборчої кампанії.

Згідно з останніми опитуваннями, зазначає Reuters, її партія є найпопулярнішою в Італії з 27% підтримки.