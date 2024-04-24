Політика

19:05 24.04.2024

Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

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Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників перейти до "запобігання загибелі людей і руйнування країни", а також збільшити виробництво озброєння.

В інтерв'ю The Guardian Кулеба заявив, що союзникам слід перейти від "висловлення співчуттів і співпереживання українцям та обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей і руйнування країни".

Міністр зазначив, що відновлення військової допомоги США не буде достатнім для перемоги над Росією.

"Жоден пакет не зможе зупинити росіян. Що зупинить росіян, так це єдиний фронт всієї України і всіх її партнерів", - сказав він.

За словами Кулеби, Заходу необхідно збільшити виробництво зброї, як це зробила Україна, тому що Росія в цьому випереджає.

"Коли я бачу, чого домоглася Росія у створенні оборонно-промислової бази за два роки війни і чого домігся Захід, я думаю, що на Заході щось не так", - сказав Кулеба.

"Захід повинен зрозуміти, що епоха миру в Європі закінчилася", - зазначив міністр.

Пік військово-промислового виробництва з боку союзників України очікується не раніше кінця 2024 року, заявив міністр закордонних справ.

Теги: #захід #заклик #кулеба

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