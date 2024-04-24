Політика

19:04 24.04.2024

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

2 хв читати
Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність у нього точної інформації, як Росія планує зірвати Саміт миру.

"У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, а й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше", - сказав він у середу в Києві, виступаючи перед представниками дипкорпусу.

"Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок, планами Росії, конкретними планами. Ми разом маємо цьому протидіяти, маємо працювати в єдності, заради справедливого миру", - сказав Зеленський.

За його словами, найближчим часом лідери держав отримають запрошення на саміт. "Це справді важливо, й не лише для України, щоб світова більшість була на саміті. Чим активнішим світ буде зараз у відновленні справедливого миру для України, тим імовірніше, що інші у світі не стануть жертвами таких агресій", - сказав Зеленський.

За його словами, "в червні на саміті ми почнемо узгодження перших засад миру та запропонуємо загальне бачення, як мир має запрацювати. Саме тому кожен важливий, кожна нація, кожен лідер".

"Африка має бути представлена, почута під час вирішення глобальних справ, і не тільки в питаннях продовольчої безпеки", - зазначив Зеленський, додавши, що "Латинська Америка має брати участь у вирішенні глобальних справ. Азія, Австралія і Тихоокеанський регіон, Європа, Північна Америка - немає таких державних кордонів і природних бар'єрів, які зупинили би поширення радіації".

"Я прошу всіх вас посприяти тому, щоб світ справді був у єдності на саміті у Швейцарії", - звернувся Зеленський до дипломатів.

"Я прошу вас поширювати у ваших країнах правду про війну, про російський терор, а також допомагати посилювати наше ППО. Кожен лідер, кожна держава і кожен посол, які допомагають нам із ППО, є не тільки рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо змусити Росію до цього", - заявив Зеленський.

 

Теги: #зеленський #саміт_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 24.04.2024
Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

05:01 24.04.2024
Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні

Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні

20:17 23.04.2024
Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

17:42 23.04.2024
Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області

Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області

12:44 23.04.2024
Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за виділення найбільшого пакета оборонної підтримки

Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за виділення найбільшого пакета оборонної підтримки

21:55 22.04.2024
Найважливішим пакетом допомоги Україні є ППО - Зеленський на зустрічі з конгресменами

Найважливішим пакетом допомоги Україні є ППО - Зеленський на зустрічі з конгресменами

20:11 22.04.2024
Байден запевнив Зеленського, що в разі схвалення Сенатом негайно підпише закон про допомогу Україні

Байден запевнив Зеленського, що в разі схвалення Сенатом негайно підпише закон про допомогу Україні

17:01 22.04.2024
Підтримка конкретною зброєю необхідна невідкладно - Зеленський на Ставці

Підтримка конкретною зброєю необхідна невідкладно - Зеленський на Ставці

16:44 22.04.2024
Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

14:56 22.04.2024
Зеленський вручив "Золоту Зірку" трьом військовим і сім'ям сімох загиблих військовослужбовців

Зеленський вручив "Золоту Зірку" трьом військовим і сім'ям сімох загиблих військовослужбовців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

ПАРЄ визнала нелегітимним президента РФ Путіна, а РПЦ - інструментом пропаганди

Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

Стефанчук у ПАРЄ: Минув час засудження російської агресії, настав час об'єднаного спротиву терору РФ

ОСТАННЄ

Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

НАДС ініційовано навчальну програму "Комунікація та взаємодія з ветеранами/ветеранками на державній службі" для публічних службовців

Завдяки підтримці столичної громади 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів

Посол ЄС: Дуже сподіваюся, що в червні буде ухвалено рішення про затвердження переговорної рамки для України

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

Байден закликав Сенат проголосувати за пакет допомоги Україні

У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

ЄС планує санкції проти постачання іранських ракет Росії та на Близький Схід

Безугла передумала виходити з фракції "Слуга народу"

Перші поранені українські захисники прибули до Берліну на протезування - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА