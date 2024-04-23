Політика

11:55 23.04.2024

Посол ЄС: Дуже сподіваюся, що в червні буде ухвалено рішення про затвердження переговорної рамки для України

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Посол ЄС: Дуже сподіваюся, що в червні буде ухвалено рішення про затвердження переговорної рамки для України

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова сподівається, що в червні в ЄС буде ухвалено рішення про затвердження переговорної рамки для України і скликання першої міжурядової конференції.

"Політичний сигнал до початку переговорів лідери ЄС надали ще в грудні минулого року. І тому я дуже сподіваюся, що червень стане тим часом, коли можна буде розпочати реальні переговори. Я думаю, що Україна готова розпочати переговори. І сподіваюся, що це буде той термін, у який це відбудеться", - сказала пані посол в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Матернова зазначила, що це не означає, що Україна готова приєднатися до ЄС просто зараз, наголосивши, що "в цьому і полягає ідея переговорів, що під час їх проведення процес реформ триватиме".

"Тому я дуже сподіваюся, що в червні буде прийнято рішення про схвалення переговорної рамки, що Єврокомісія запропонувала в березні. І міжурядова конференція, на якій обговорюватимуть технічний бік того, що має відбутися, може відбутися в червні", - вважає пані посол ЄС.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу - не пізніше червня поточного року.

Президент Європейської ради Шарль Мішель у березні заявив, що вірить, що переговорні рамки для України буде затверджено ще під час головування в ЄС Бельгії, яке завершується 30 червня.

21 березня Європейська рада запропонувала Раді швидко прийняти переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України та Молдови.

Теги: #єс #матернова

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