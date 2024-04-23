Політика

01:32 23.04.2024

Байден закликав Сенат проголосувати за пакет допомоги Україні

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Байден закликав Сенат проголосувати за пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден "наполегливо закликає Сенат надіслати пакет документів" йому на підпис.

"Я наполегливо закликаю Сенат відправити пакет документів національної безпеки мені на стіл, щоб я міг негайно підписати його", - написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, що "сьогодні поділився із президентом Зеленським, що моя адміністрація готова швидко надати нову допомогу у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою".

Як повідомлялося, Палата представників США (нижня палата Конгресу США) у суботу, 20 квітня, підтримала законопроект щодо надання допомоги Україні. За – 311 голосів.

Раніше лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер в суботу зробив процедурні кроки, щоб Сенат зміг проголосувати за ухваленим Палатою представників пакетом іноземної допомоги у вівторок, 23 квітня.

Теги: #сша #сенат #україна #байден

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