Політика

23:06 22.04.2024

У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

2 хв читати
У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна отримає в пакеті допомоги США далекобійні ракети ATACMS.

"А сьогоднішній результат – у домовленостях про "ATACMS" для України всі точки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресу! Дякую, Америко!", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Надання ракет дальністю до 300 км було бажанням Києва протягом останнього року, проте адміністрація США постійно відкладала це питання. Надання цих ракет передбачено постановою Конгресу, прийнятою в суботу, проте там міститься посилання на можливість адміністрації відмовитися від постачання, якщо це відповідатиме інтересам національної безпеки.

Зеленський також назвав 4 пріоритети допомоги – "захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше".

"Дуже важливо і те, що наші команди – Україна та Сполучені Штати – розпочали роботу над двостороннім договором безпеки. Можемо зробити так, щоб наша угода стала справді зразковою і принесла не лише більше безпеки нашим народам, а й допомогла всій європейській історії рухатися правильно та лише мирно", - сказав він.

За словами Зеленського, і з конгресменами США, і із Президентом Байденом сьогодні говорили про підготовку першого Глобального саміту світу. "Для всіх нас все одно важливо, щоб формат саміту світу та Формула світу стали історією успіху для України та світової більшості, для всіх, хто прагне жити за правилами міжнародного права та мирно", - сказав він.

Теги: #сша #україна #домовленність #atacms

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:10 22.04.2024
Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

Кулеба: переговори про передачу Україні Patriot ведуться, вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї

19:47 22.04.2024
В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами

В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами

19:10 22.04.2024
Американська допомога прибуде в Україну дуже скоро, це буде те, що необхідно на полі бою для досягнення успіху

Американська допомога прибуде в Україну дуже скоро, це буде те, що необхідно на полі бою для досягнення успіху

12:52 22.04.2024
Глава МЗС Німеччини закликає до постачання додаткових систем Patriot Україні

Глава МЗС Німеччини закликає до постачання додаткових систем Patriot Україні

00:09 22.04.2024
З території Іраку було випущено п'ять ракет по військовій базі США в Сирії

З території Іраку було випущено п'ять ракет по військовій базі США в Сирії

23:08 21.04.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

20:39 21.04.2024
Єрмак: Допомога США збільшує шанси України на перемогу

Єрмак: Допомога США збільшує шанси України на перемогу

19:35 21.04.2024
Поставки далекобійних ATACMS в Україну можуть бути розпочаті до кінця наступного тижня

Поставки далекобійних ATACMS в Україну можуть бути розпочаті до кінця наступного тижня

07:04 21.04.2024
США ввели санкції проти Мінського заводу і трьох китайських підприємств через співпрацю з ракетною програмою Пакистану

США ввели санкції проти Мінського заводу і трьох китайських підприємств через співпрацю з ракетною програмою Пакистану

04:56 21.04.2024
Схвалення Палатою представників США допомоги Україні посилає Кремлю чіткий сигнал - Мішель

Схвалення Палатою представників США допомоги Україні посилає Кремлю чіткий сигнал - Мішель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПАРЄ визнала нелегітимним президента РФ Путіна, а РПЦ - інструментом пропаганди

Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

Стефанчук у ПАРЄ: Минув час засудження російської агресії, настав час об'єднаного спротиву терору РФ

Поділ допомоги Україні та Ізраїлю свідчить про те, що "це чиста політика і питання виборів" - Зеленський

Ми маємо надіслати меседж агресору, що об'єднані та сильні - Науседа після саміту Ініціативи трьох морів

ОСТАННЄ

ЄС планує санкції проти постачання іранських ракет Росії та на Близький Схід

Безугла передумала виходити з фракції "Слуга народу"

Перші поранені українські захисники прибули до Берліну на протезування - Кличко

МЗС України про загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії: закликаємо шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу

Макрон бачить обов'язок ЄС у розширенні санкцій проти Ірану

Прем'єр-міністр Бельгії має намір на саміті ЄС порушити питання російського втручання в майбутні в ЄС вибори

ПАРЄ визнала нелегітимним президента РФ Путіна, а РПЦ - інструментом пропаганди

Порошенко назвав три ключові завдання для збереження держави: зміцнення ЗСУ, фортифікації і децентралізована енергетика

Більшість українців вважає, що Україна зберігає власний суверенітет - опитування КМІС

США мають намір запровадити санкції проти ІранСША мають намір запровадити санкції проти Ірану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА