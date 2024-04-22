У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна отримає в пакеті допомоги США далекобійні ракети ATACMS.

"А сьогоднішній результат – у домовленостях про "ATACMS" для України всі точки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресу! Дякую, Америко!", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Надання ракет дальністю до 300 км було бажанням Києва протягом останнього року, проте адміністрація США постійно відкладала це питання. Надання цих ракет передбачено постановою Конгресу, прийнятою в суботу, проте там міститься посилання на можливість адміністрації відмовитися від постачання, якщо це відповідатиме інтересам національної безпеки.

Зеленський також назвав 4 пріоритети допомоги – "захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше".

"Дуже важливо і те, що наші команди – Україна та Сполучені Штати – розпочали роботу над двостороннім договором безпеки. Можемо зробити так, щоб наша угода стала справді зразковою і принесла не лише більше безпеки нашим народам, а й допомогла всій європейській історії рухатися правильно та лише мирно", - сказав він.

За словами Зеленського, і з конгресменами США, і із Президентом Байденом сьогодні говорили про підготовку першого Глобального саміту світу. "Для всіх нас все одно важливо, щоб формат саміту світу та Формула світу стали історією успіху для України та світової більшості, для всіх, хто прагне жити за правилами міжнародного права та мирно", - сказав він.