Політика

19:32 19.04.2024

Перші поранені українські захисники прибули до Берліну на протезування - Кличко

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Перша група поранених бійців, які відправилися до Німеччини на інноваційне протезування, прибула до Берліна, де їх зустрів мер міста Кай Вегнер. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який і домовлявся про протезування.

"Українські захисники з ампутаційними пораненнями, яких ми вчора проводжали з Києва до Німеччини, вже прибули до Берліна. Їх зустрічав мер німецької столиці Кай Вегнер та його заступниця з соціальних питань пані Канзель Кізільтепе", - повідомив Віталій Кличко.

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За словами Кличка, під час зустрічі українських захисників та медиків Кай Вегнер зазначив, що в партнерстві Берліна й Києва йдеться не про заяви і красиві жести, а про конкретну співпрацю і допомогу людям.  

Мер Берліна подякував також організації "Life Bridge Ukraine", яка ініціювала проект і реалізовує його з мерією Берліна.

Як повідомлялося, 18 квітня перші 13 українських захисників із ампутаційними пораненнями вирушили до військового шпиталю Берліна, де їм встановлять сучасні інноваційні протези. Разом з ними до Німеччини поїхали 6 техніків-протезистів, які після навчання працюватимуть у київському Центрі протезування, який створюється у Києві. 

Згідно домовленостей Віталія Кличка з Каєм Вегнером, загалом у Берліні пройдуть протезування 60 українських військових.

 

Теги: #кличко #берлін #протезування #захисники

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