Політика

20:51 17.04.2024

Прем'єр-міністр Бельгії має намір на саміті ЄС порушити питання російського втручання в майбутні в ЄС вибори

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Прем'єр-міністр Бельгії має намір на саміті ЄС порушити питання російського втручання в майбутні в ЄС вибори

Прем'єр-міністр Бельгії, яка головує в Раді Європейського союзу, Александер де Кроо має намір на Європейській раді поставити для обговорення питання протидії російській дезінформації з метою впливу на майбутні в ЄС вибори.

Про це він сказав у середу в Брюсселі ввечері перед початком неформального засідання Європейської ради. "Перш за все, я б хотів обговорити спроби дезінформаційної кампанії з боку Росії - у нас є серйозні обвинувачення в тому, що вони відіграють активну роль у спробах вплинути на нашу демократію. Ми повинні дуже чітко розуміти, що подібні спроби неприйнятні, і ми повинні зробити все, щоб захистити нашу демократію", - зазначив де Кроо.

Прем'єр-міністр Бельгії констатував, що це засідання глав держав і урядів країн-членів ЄС - останній саміт, який проводить до виборів, що відбудуться в ЄС з 6 по 9 червня. "Як головування в ЄС, ми зробили кілька кроків. Перш за все, я адресував листа всім своїм колегам і вказав їм на інформацію, яку виявили різні служби безпеки. Також ми маємо подивитися, як ми можемо активізувати обмін інформацією, звернувшись до системи Eurojust. Ми також вивчали питання, чи повинні певні інстанції, як-от ЕРРО - офіс Європейського прокурора, мати ширший мандат, щоб боротися з цією кампанією з дезінформації. Це буде одним із предметів, який ми будемо обговорювати з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою", - деталізував він.

Де Кроо також повідомив, що у лідерів ЄС "буде можливість говорити з президентом Зеленським". "Наша підтримка залишається незмінною і триватиме, але ми повинні подивитися, як ми можемо посилити, інтенсифікувати і прискорити надання їм допомоги", - пояснив він суть питання.

Лідери також обговорять ситуацію на Близькому Сході та атаки з боку Ірану на Ізраїль. "Ми однозначно засуджуємо ці напади, те, що сталося - неприйнятно. Ми розглянемо питання санкцій. Моя позиція полягає в тому, що Іранські вартові ісламської революції мають бути включені до санкційного списку", - зазначив прем'єр-міністр Бельгії.

 

 

Теги: #рф #вибори #єс #бельгія #втручання

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