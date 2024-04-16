Політика

19:50 16.04.2024

Ердоган заявив, що удари Ірану по Ізраїлю спровокував Нетаньягу

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Ердоган заявив, що удари Ірану по Ізраїлю спровокував Нетаньягу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок заявив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу своїми діями спровокував нещодавні удари Ірану по ізраїльській території.

"Президент Ердоган заявив, що Нетаньягу та його адміністрація самі відповідальні за атаки Ірану 13 квітня", - йдеться в повідомленні видання "Дейлі сабах".

За словами турецького лідера, Ізраїль "намагається поширити конфлікт у регіоні за допомогою провокацій".

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами та безпілотниками у відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що в бік Ізраїлю було запущено близько 350 дронів і ракет. Більшість із них перехопили поза повітряним простором країни сили Ізраїлю, США, Великої Британії, Франції, Йорданії та Саудівської Аравії.

Теги: #президент #туреччина #позиція #іран

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